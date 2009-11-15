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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

آیت‌الله تسخیری:

اتحاد رهبران دینی عامل رفع بسیاری از مشکلات امروز است

اتحاد رهبران دینی عامل رفع بسیاری از مشکلات امروز است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دیدار سفیر گرجستان در تهران نقش رهبران دینی در رفع درگیریها مذهبی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اتحاد رهبران دینی جهان عامل برطرف شدن بسیاری از مشکلات امروز است .

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری در دیدار گیورگی جانجغاوا تأکید کرد:  روابط اسلام و کلیسای ارتدکس بسیار با سابقه و قدیمی است و تقویت روابط مسلمانان و کلیسا در راستای حل معضلات جهان بر اساس مبانی صلح آمیز است .

در ادامه سفیر گرجستان نیز با اشاره به تلاشهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جهت تقویت روابط دو کشور بر اساس اصول دینی و مذهبی برای تحقق یکپارچگی و وحدت و رفع فتنه انگیزی، گفت: گرجستان علاقمند به گسترش روابط با ایران است و از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران حمایت می کند .

کد مطلب 983681

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