اتحاد رهبران دینی عامل رفع بسیاری از مشکلات امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری در دیدار گیورگی جانجغاوا تأکید کرد: روابط اسلام و کلیسای ارتدکس بسیار با سابقه و قدیمی است و تقویت روابط مسلمانان و کلیسا در راستای حل معضلات جهان بر اساس مبانی صلح آمیز است .

در ادامه سفیر گرجستان نیز با اشاره به تلاشهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جهت تقویت روابط دو کشور بر اساس اصول دینی و مذهبی برای تحقق یکپارچگی و وحدت و رفع فتنه انگیزی، گفت: گرجستان علاقمند به گسترش روابط با ایران است و از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران حمایت می کند .