ساماندهی یگانهای حفاظت موجب صیانت از منابع ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یعقوب دوجی بعداز ظهر یکشنبه در جمعی اتحادیه های صیادی گلستان در گرگان افزود: همچنین تکثیر، تولید و رهاسازی بچه ماهیان استخوانی در گلستان قابل توجه و مطلوب است.

وی اظهار داشت: در تجهیز و بالا بردن ظرفیت مراکز تکثیر ماهیان استخوانی و تسهیل امور صیادان، اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

دوجی ضمن تشکر از مدیرکل شیلات گلستان در تقویت شیلات بندرترکمن و پیگیری مجدانه مصوبات هیئت دولت در راستای تعدیل تعاونیهای صیادی پره، بیان کرد: پیگیری مستمر شیلات در جلوگیری از صیادان غیرمجاز، قطعا گام موثری در معیشت صیادان زحمتکش استان خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای صیادی در ادامه با اشاره به آگاه سازی و مشارکت دادن مردم منطقه در حفاظت از ذخایر با ارزش دریا خاطرنشان کرد: برگزاری جشن صیادی و نمایشگاه توانمندی های شیلات گلستان در بندرترکمن، حرکتی تأثیرگذار در منطقه بوده است.

دوجی ضمن درخواست از تداوم این اقدامات در نوار ساحلی استان گفت: تداوم این اقدامات موجب ترقی و پیشرفت جامعه صیادی استان خواهد شد.



وی تاکید کرد: بررسی مشکلات صیادان استان به طور حضوری و برگزاری جلسات متعدد برای رفع این مشکلات در تاریخ صیادی استان بی سابقه است.