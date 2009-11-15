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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

ساماندهی یگانهای حفاظت موجب صیانت از منابع ملی می شود

ساماندهی یگانهای حفاظت موجب صیانت از منابع ملی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای صیادی ایران گفت: نظارت ویژه بر نیروهای حفاظت از منابع و ساماندهی بهینه این یگانها گامی مثبت در جهت صیانت از منابع ملی به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یعقوب دوجی بعداز ظهر یکشنبه در جمعی اتحادیه های صیادی گلستان در گرگان افزود: همچنین تکثیر، تولید و رهاسازی بچه ماهیان استخوانی در گلستان قابل توجه و مطلوب است.

وی اظهار داشت: در تجهیز و بالا بردن ظرفیت مراکز تکثیر ماهیان استخوانی و تسهیل امور صیادان، اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

دوجی ضمن تشکر از مدیرکل شیلات گلستان در تقویت شیلات بندرترکمن و پیگیری مجدانه مصوبات هیئت دولت در راستای تعدیل تعاونیهای صیادی پره، بیان کرد: پیگیری مستمر شیلات در جلوگیری از صیادان غیرمجاز، قطعا گام موثری در معیشت صیادان زحمتکش استان خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای صیادی در ادامه با اشاره به آگاه سازی و مشارکت دادن مردم منطقه در حفاظت از ذخایر با ارزش دریا خاطرنشان کرد: برگزاری جشن صیادی و نمایشگاه توانمندی های شیلات گلستان در بندرترکمن، حرکتی تأثیرگذار در منطقه بوده است.

دوجی ضمن درخواست از تداوم این اقدامات در نوار ساحلی استان گفت: تداوم این اقدامات موجب ترقی و پیشرفت جامعه صیادی استان خواهد شد.
 
وی تاکید کرد: بررسی مشکلات صیادان استان به طور حضوری و برگزاری جلسات متعدد برای رفع این مشکلات در تاریخ صیادی استان بی سابقه است.

کد مطلب 983682

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