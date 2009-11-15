به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با پیشنهاد غربی ها برای معاوضه 1200 کیلوگرم اورانیم 5/3 درصد ایران با 116 کیلوگرم سوخت 20 درصد برای راکتور تهران گفت: واقعیت این است که در این پیشنهاد دو موضوع با هم مخلوط شده، به عبارت دیگر یک موضوع که تامین اهداف سیاسی و اعتماد سازی است ، در پشت موضوع دیگر که مسئله فنی و تامین سوخت راکتور تهران است، توسط غربی ها پنهان شده است .

وی افزود: غربی ها به دنبال این هستند که اهداف سیاسی خود را در پوشش یک پیشنهاد فنی به ایران تامین کنند و مسئولان دولت باید مراقب باشند در تله غربی ها نیفتند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما باید برای اینکه در تله غربی ها نیفتیم، این دو موضوع را از هم تفکیک کنیم، عنوان کرد: در حقیقت معاوضه سوخت منافعی دارد و مضاری و به منزله یک تیغ دو لبه است که اگر درست عمل نشود دست خودمان را می برد.

رضایی در خصوص اعتماد سازی اظهارداشت : همان طور که آقای اوباما در یکی از سخنرانی های خود به صورت ظریف اشاره کرده بود که ایران برای اعتماد سازی، بخش عمده یعنی 75 درصد اورانیم تولید شده خود را در اختیار آن ها بگذارد، طبیعی است که این می تواند، موضوع یک معامله سیاسی باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سئوال که در مقابل این گام اعتماد سازی بزرگ ایران، آن ها چه اقدامی را در این زمینه انجام می دهند گفت : به نظر من تعلیق تحریم های ایران پاسخ مناسب و متقابل اعتماد سازی از طرف غربی هاست و اگر ما نتوانیم این امتیاز را از آن ها بگیریم، عملا مانند گذشته که گام های اعتماد ساز ما مثل ( تعلیق، همکاری های صادقانه و امضای پروتکل الحاقی) با اقدامات متقابل مواجه نشد، این اقدام اعتماد ساز ما بدون پاسخ می ماند و ما عملا بازنده این معامله سیاسی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ، بحث معاوضه سوخت برای تامین نیازهای راکتور هسته ای ایران یک بحث فنی است افزود : راکتور تهران یک راکتور تحقیقاتی با مصارف پزشکی است که آمریکایی ها بعد از انقلاب و در اوج تحریم ها آن را راه اندازی مجدد کردند و با تامین سوخت آن از طرف آرژانتین هم موافقت نمودند.

رضایی ادامه داد : تامین سوخت راکتور تهران موضوعی کاملا فنی و در چارچوب قوانین آژانس است و باید تامین شود، اما آمریکا و روسیه اعلام می کنند شما که خودتان اورانیوم 5/3 درصد را تولید می کنید، اورانیم این راکتور را هم تامین کنید، حداکثر این است که قبول می کنیم به اندازه سوخت مورد نیاز اورانیم 5/3 درصد را معاوضه کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد آور شد : این دیگر یک موضوع سیاسی و اعتماد ساز نیست و باید ببینیم چقدر سوخت نیاز داریم تا به همان اندازه و با شرایط خودمان معامله کنیم.

وی اظهار داشت: نیاز راکتور تهران به سوخت با 5 روز کارکرد در هفته، سالی حدود 8 کیلو گرم است یعنی اگر ما بخواهیم برای 7 سال سوخت تهیه کنیم، حدود 58 کیلو گرم اورانیم 20 درصد نیاز داریم و مقدار خوراک تولیدی این اورانیم 20 درصدی، حدود 350 کیلوگرم است، پس صورت مسئله روشن است و در این معامله فنی، دیگر صحبت کردن از 1200 کیلو گرم یا این که یک سال زودتر سوخت را بدهید، یا آن که در کشور ثالث انبار کنید، مطرح نیست.

رضایی در پایان خاطر نشان کرد : اتفاقا مسایلی که آنها مطرح می کنند، نشان می دهد که می خواهند دو موضوع را با هم مخلوط کنند در غیر اینصورت اگر می خواستند واقعا اورانیوم ما را 20 درصد کنند، نیازی به نگهداری در کشور ثالث نبود.