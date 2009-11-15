شورای شهر با واگذاری مترو به دولت مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی با بیان این مطلب اظهار کرد: شرکت مترو تهران و حومه و توسعه و شرکت بهره برداری مترو دو شرکت مجزا هستند که با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته، شورای شهر از مدیریت هر دو شرکت حمایت کرده و آنها را موفق می داند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: شورا شائبه برخورد سیاسی در مورد این دو شرکت در ماه های اخیر را را نفی کرده و از نظر ما این موضوع صحت ندارد.

نجفی تصریح کرد: شورا با واگذاری مترو به دولت مخالف است چنانچه در قانون حمل ونقل ریلی مصوب سال 85 و در قانون حمل ونقل عمومی مصوب سال 86 صراحتا عنوان شده که مترو زیر نظر شهرداری فعالیت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با اشاره به برنامه سوم و چهارم توسعه یاد آور شد: مفاد قانونی صریحی در این بخش از این برنامه ها وجود دارد که از واگذری تدریجی بخشی از وظایف دولت به شهرداریها سخن می گوید و پیشنهاد واگذاری مترو به دولت در جهت مخالف این قوانین است ضمن اینکه این پیشنهاد با اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

نجفی با بیان اینکه شورای شهر معتقد است دولت باید نقش خود را به عنوان حامی حمل ونقل عمومی ایفا کند و مترو نیز باید وابسته به شهرداری باقی بماند، تصریح گرد: اگر دولت بر این پیشنهاد اصرار دارد، حق دارد مانند دیگر دولتها لایحه ای به مجلس برده تا مجلس در این مورد تصمیم گیری کند اما تا قبل از تصویب مجلس طرح عمومی این مساله هیجان منفی در جامعه ایجاد می کند که این به صلاح نیست.

عضو شورای اسلامی تهران با اشاره به اختلاف نظر در مورد بودجه اختصاص داده شده به مترو از جانب دولت بیان کرد: اگر چه دولت در این خصوص دفاعیاتی دارد اما ارگانهای نظارتی حق را به شهرداری داده و می گویند دولت بودجه مورد نیاز را در اختیار مترو قرار نداده است.