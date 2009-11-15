ادله جنگ عادلانه در اسلام

جهاد یا جنگ عادلانه موضوعی است که مورد کج‌فهمی و در ک نادرست قرار گرفته است و از آن به عنوان جنگ مقدس یاد می‌شود.

جنگ مقدس عبارتی انحرافی است و اسلام را به عنوان دینی خشن مورد توجه قرار می‌دهد.

باید توجه داشت که جهاد به معنای یک تلاش و کوشش برای رسیدن به خداست. برخی در غرب جهاد اصغر را جنگ مقدس (holly war) می‌دانند در صورتی که باید توجه داشت که جهاد خود بر دو نوع جهاد اکبر و جهاد اصغر است.

جهاد اکبر برای رسیدن به خداست و جهاد اصغر همان جنگ عادلانه (just war) است و نه جنگ مقدس.

نویسنده معتقد است که کمتر کسی در غرب از شرایطی که منجر به جهاد می‌شود اطلاع دارد. او می‌گوید که بیش یک میلیارد مسلمان در دنیا وجود دارد و معتقد به صلح و آرامش هستند.

در سنت و آیین اسلام مورد توجه بوده است را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بر اساس دیدگاه نویسنده استدلال در مورد جنگ عادلانه مستلزم بررسی سیستماتیک در متون دست اول اسلامی است تا از رهگذر آن بتوان به تفسیر و قرائتی درست از جهاد و اخلاق جنگ نایل آمد.

به نظر نویسنده قرآن به عنوان منبعی اصلی باید در تفسیر شرایط جهاد و مشروعیت جنگ مورد توجه قرار گیرد.

جان کسلی استاد ادیان در دانشگاه فلوریداست.