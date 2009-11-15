نمایش "تولد" از گلستان به جشنواره عروسکی کشور راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نمایش موفق به کسب یکی از سه رتبه برتر در سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی منطقه 4 کشوری شد.

سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی منطقه 4 کشور که از 18 آبان ماه به مدت چهار روز در استان مازندران و با حضور استانهای گلستان، تهران، خراسان رضوی و شمالی برپا شد که استان گلستان موفق به کسب رتبه اول در بخش بروشور، پنج عروسک گردانی، نویسندگی، کارگردانی و طراحی صحنه شد.

فریدون مردانی مدیر کانون گلستان ضمن ابراز خرسندی از این موفقیتهای بدست آمده تلاش و همدلی مجموعه مربیان و کارشناسان را در این مسیر موثر برشمرد.

جشنواره نمایش عروسکی کشوری در آذرماه 88 در تهران با حضور نمایشهای برتر از سراسر کشور برگزار خواهد شد.