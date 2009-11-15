اعتبار طرح انسداد مرزی آذربایجان غربی اختصاص نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار حسن کرمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: به خاطر مشکلاتی که در تخصیص و نحوه توزیع اعتبارات پدید آمده است باعث شده اعتبار به طرح انسداد مرزی اختصاص نیابد.

وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی مرزی متوقف نشده است، اظهار داشت: روند عملیاتی پروژه های عمرانی با اعتبار داخلی نیروی انتظامی ادامه دارد اما به دلیل کمبود اعتبارات شتاب کمتری به خود گرفته است.

کرمی میزان اعتبار لازم برای تکمیل پروژه های عمرانی مرزی را هزار و 590 میلیارد ریال برآورد و بیان کرد: اگر تا پایان برنامه پنجم توسعه، سالانه 300 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یابد تمامی مرز ساماندهی و وضعیت انسدادی تثبیت می شود.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نتیجه انسداد مرز را کاهش چشمگیر قاچاق عنوان کرد و گفت: در سه سال گذشته 300 میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص و جذب شده است.

کرمی در ادامه از حمله سنگین عوامل PKK به پاسگاه مرزی میله 510 در منطقه دالامپر در مرز عراق خبر داد و اضافه کرد: در این درگیری که اواسط هفته قبل و در نخستین ساعات بامداد اتفاق افتاد 25 نفر از زبده ترین عوامل PKK به این پاسگاه مرزی حمله کردند و در نهایت با ایستادگی نیروهای انتظامی با جایگذاری بخشی از تجهیزات متواری شدند.

وی ادامه داد: در این درگیری یک نفر از ماموران انتظامی شهید و پنج تن دیگر زخمی شدند و بر اساس گزارشهای دریافتی دو نفر از عوامل PKK نیز زخمی شده اند.

کرمی علت اصلی این درگیریها را انسداد مکانهای عبور و مرور عوامل PKK عنوان کرد و بیان داشت: امسال تنها 25 مورد درگیری با این عوامل ضد انقلاب اتفاق افتاده که در مقایسه با سال گذشته 62 درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در ادامه از دستگیری کلاهبردار میلیاردی در مهاباد خبر داد و اظهار داشت: این شخص از 371 نفر تحت عنوان سفر مکه مکرمه با اخذ 35 میلیون و 500 هزار ریال از هر نفر کلاهبرداری کرده بود و در مجموع 12 میلیارد و 980 میلون ریال به جیب زده بود که با تلاش ماموران انتظامی حسابهای وی مسدود و سرانجام این کلاهبردار طی هفته گذشته دستگیر شد.

کرمی همچنین از برگزاری همایش قومیت، همگرایی ملی و امنیت پایدار در نهم آذر ماه خبر داد و گفت: این همایش یک روزه بوده و تاکنون 150 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه آن ارسال شده است.

وی اضافه کرد: این همایش آغازگر ایجاد پژوهشکده مطالعاتی اقوام در آذربایجان غربی خواهد بود.