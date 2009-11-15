اتاق ایزوله آنفلوانزای نوع A در بیمارستانهای بوشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالمحمد خواجه ئیان ظهر بکشنبه در پنجمین کارگروه فرهنگی اجتماعی استان افزود: این اتاق چندی پیش برای نخستین بار در بیمارستان شهرستان کنگان راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه عمده مبتلایان را نوجوانان و جوانان هستند، گفت: تاکنون 16 نفر در استان بوشهر به بیماری آنفلوانزای نوع A مبتلا شده اند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: تاکنون این بیماری هیچگونه مرگ و میری در استان بوشهر نداشته است.
خواجه ئیان گفت: تغذیه مناسب و رعایت بهداشت فردی بهترین راه مبارزه با این نوع بیماری است و در این زمینه علاوه بر افراد بالغ، خانواده ها باید به فرزندان خود نیز توصیههای لازم را داشته باشند.
وی استفاده از میوه و سبزیجات تازه و لبنیات را از اولویتهای غذایی افراد دانست و گفت: ورزش همواره برای سلامتی افراد مهم است و هر شخص می تواند در دو تا سه نوبت در روز هر نوبت 30 دقیقه ورزش کنند که برای بهبود آنفلوانزای نوع A بسیار مفید است.
سرپرست سیاسی امنیتی استانداری بوشهر نیز با ابراز نگرانی از مقابله بیماری آنفلوانزای نوع A در محافل عمومی به ویژه مدارس گفت: در صورت عدم رعایت موارد پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوانزای نوع A در محافل عمومی به ویژه مدارس بسیار نگرانی ما افزایش می یابد.
محمدحسن شنبدی افزود: نقش دستگاههای اجرایی همچون دانشگاه علوم پزشکی و سازمان آموزش و پرورش در کنترل بیماری بسیار پررنگ است.
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