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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

اتاق ایزوله آنفلوانزای نوع A در بیمارستانهای بوشهر راه اندازی می شود

اتاق ایزوله آنفلوانزای نوع A در بیمارستانهای بوشهر راه اندازی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از راه اندازی اتاق ایزوله آنفلوانزای نوع A در بیمارستانهای بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالمحمد خواجه ‌ئیان ظهر بکشنبه در پنجمین کارگروه فرهنگی اجتماعی استان افزود: این اتاق چندی پیش برای نخستین بار در بیمارستان شهرستان کنگان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه عمده مبتلایان را نوجوانان و جوانان هستند، گفت: تاکنون 16 نفر در استان بوشهر به بیماری آنفلوانزای نوع A مبتلا شده ‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: تاکنون این بیماری هیچگونه مرگ و میری در استان بوشهر نداشته است.

خواجه ‌ئیان گفت: تغذیه مناسب و رعایت بهداشت فردی بهترین راه مبارزه با این نوع بیماری است و در این زمینه علاوه بر افراد بالغ، خانواده ‌ها باید به فرزندان خود نیز توصیه‌های لازم را داشته باشند.

وی استفاده از میوه و سبزیجات تازه و لبنیات را از اولویتهای غذایی افراد دانست و گفت: ورزش همواره برای سلامتی افراد مهم است و هر شخص می‌ تواند در دو تا سه نوبت در روز هر نوبت 30 دقیقه ورزش کنند که برای بهبود آنفلوانزای نوع A بسیار مفید است.

سرپرست سیاسی امنیتی استانداری بوشهر نیز با ابراز نگرانی از مقابله بیماری آنفلوانزای نوع A در محافل عمومی به ویژه مدارس گفت: در صورت عدم رعایت موارد پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوانزای نوع A در محافل عمومی به ویژه مدارس بسیار نگرانی ما افزایش می‌ یابد.

محمدحسن شنبدی افزود: نقش دستگاه‌های اجرایی همچون دانشگاه علوم پزشکی و سازمان آموزش و پرورش در کنترل بیماری بسیار پررنگ است.

کد مطلب 983698

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