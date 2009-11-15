ساخت موسیقی "روز داوری" تمام شد

اورکی به خبرنگار مهر گفت: پس از پایان ساخت موسیقی "آناهیتا" به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد که یک درام علمی اجتماعی است، موسیقی "روز داوری" را شروع کردم که آنهم به پایان رسید، این فیلم درباره جنگ 33 روزه لبنان است و فضایی متفاوت با فیلم‌های دیگری که امسال برایشان موسیقی ساختم دارد.

فیلم سینمایی "روز داوری" برای نمایش در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر آماده می‌شود.عوامل تولید "روز داوری" عبارتند از نویسنده: مهدی سجاده‌چی، مدیر فیلمبرداری: رضا آذرشهاب، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: بهرام صحیحی، مدیر صدا‌برداری: عباس رستگارپور، طراح صحنه و لباس: موفق السیدپور، مدیر تولید: اشرف قیبور و تهیه‌کننده: شبکه تلویزیونی الکوثر.

عباس رافعی فیلم‌های سینمایی "پروانه"، "راز مینا"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" و "کیمیا و خاک" را کارگردانی کرده است.

