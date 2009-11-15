  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

ساخت موسیقی "روز داوری" تمام شد

ساخت موسیقی "روز داوری" تمام شد

ستار اورکی ساخت موسیقی فیلم سینمایی "روز داوری" به کارگردانی عباس رافعی را تمام کرد.

اورکی به خبرنگار مهر گفت: پس از پایان ساخت موسیقی "آناهیتا" به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد که یک درام علمی اجتماعی است، موسیقی "روز داوری" را شروع کردم که آنهم به پایان رسید، این فیلم درباره جنگ 33 روزه لبنان است و فضایی متفاوت با فیلم‌های دیگری که امسال برایشان موسیقی ساختم دارد.

فیلم سینمایی "روز داوری" برای نمایش در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر آماده می‌شود.عوامل تولید "روز داوری" عبارتند از نویسنده: مهدی سجاده‌چی، مدیر فیلمبرداری: رضا آذرشهاب، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: بهرام صحیحی، مدیر صدا‌برداری: عباس رستگارپور، طراح صحنه و لباس: موفق السیدپور، مدیر تولید: اشرف قیبور و تهیه‌کننده: شبکه تلویزیونی الکوثر.

عباس رافعی فیلم‌های سینمایی "پروانه"، "راز مینا"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" و "کیمیا و خاک" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 983699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها