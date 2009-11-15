معنوی شدن جامعه مستلزم تنظیم شیوه های آموزشی بر پایه قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت علامه طباطبایی که در جامعه المصطفی العالمیه مشهد برگزار شد، افزود: باید دین را از منابع اصیل دین شناسایی کنیم و از این طریق آن را به مردم متناسب با مقتضیات آنان اراه دهیم.

وی با بیان اینکه هنوز برخی از افراد در خصوص قرآن و حدیث شبهاتی دارند، گفت: متاسفانه هنوز در برخی افراد در خصوص مسائل اعتقادی شبهاتی دارند که باید از طریق همان مسائل شبهات موجود را برطرف کرد.

مصباح یزدی با اشاره به سخنی از آیت الله مطهری مبنی بر اینکه تفسیر المیزان در عالم اسلام بی نظیر است، افزود: تفسیر المیزان یکی از افتخارات شیعه است که حاصل چند دهه تلاش علمی خالصانه علامه طباطبایی است.

وی با بیان اینکه وظیقه حوزویان و طلاب ترویج دین و آموزه های اسلامی است، گفت: مهمترین منابع جهت شناخت ماهیت دین قرآن و آموزه های آن است چرا که دین منهای قرآن معنایی ندارد.

عضو مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: قرآن منبع غنی لایزال الهی است که هر کس به اندازه توانمندی خود می تواند از آن بهره مند شود.

وی با بیان اینکه توجه عمیق به مفاهیم قرآنی مهمترین رویکرد فعالیت های این مرکز است، بیان کرد: قرآنی شدن فضای جامعه مستلزم این است که همه شیوه های آموزشی چه در حوزه و چه در سیستم آموزشی کشور براساس آموزه های قرآنی تنظیم شود.

وی با تاکید بر اینکه تبیین سیره علامه طباطبایی نیاز به مطالعه فراوانی دارد، ادامه داد: ایشان در عرصه پژوهش های قرآنی فعالیت های بی شماری را انجام داده اند که سرآمد همه این فعالیت ها تدوین تفسیر المیزان است که آن یکی از افتخارات جهان تشیع است.