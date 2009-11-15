به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که به تازگی گروه فلسفه دین را تأسیس کرده در نظر دارد مجموعه درسگفتارهایی در فلسفه دین، مدلی در تبیین معناداری زبان دین را با حضور استادان فلسفه به صورت ماهانه برگزار کند.

در نخستین درسگفتار، دکتر قاسم پورحسن درباره "نسبت میان زبان دین و نظریه عمق نفوذ؛ مطالعه ای در نقش و کارکرد زبان دین در زندگی و تئوری صور حیات براساس فلسفه ویتگنشتاین متأخر" و دکتر عباس علی‌زمانی درباره "زبان دین و مسائل آن" صحبت خواهند کرد.

دکتر رضا اکبری نیز درباره "نظریه کاربردی معنا و تأثیر آن در معرفت شناسی دینی" و دکتر محسن جوادی درباره "ایمان گرایی"، دکتر سید حسن حسینی نیز "مروری بر مهمترین نظریه های زبان دین و نظریه زبان طبیعی دین" صحبت خواهند داشت.

این درسگفتار از ساعت 9 صبح دوشنبه 25 آبان در بزرگراه کردستان، نبش خیابان شصت و چهارم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

