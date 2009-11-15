35 مورد مبتلا به آنفلوانزای نوع A در کرمانشاه/ احتمال ابتلای بانوان بیشتر است

صمد نوری زاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: از تعداد مبتلایان، چهار نفر به شکل تخصصی و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند و در حال حاضر همگی آنان بهبود پیدا کرده اند.

وی افزود: جوانترین بیمار مبتلا به آنفلوآنزا خوکی در کرمانشاه یک کودک دو ماهه و بالاترین سن متعلق به یک فرد 70 ساله بوده، همچنین 21 نفر از مبتلایان خانم و بقیه از آقایان بودند که این آمار نشان می دهد احتمال ابتلای بانوان به این بیماری بیشتر است.

نوری زاد با بیان اینکه موج اول این بیماری در کشور رو به کاهش است، گفت: احتمالا موج دوم بیماری با توجه به بازگشت حجاج شدیدتر خواهد بود، بنابراین تمامی تمهیدات لازم برای مقابله با موج دوم این بیماری در کرمانشاه اندیشیده شده است.

وی افزود: در این راستا با هماهنگی فرودگاه کرمانشاه و سازمان حج و زیارت در زمان بازگشت حجاج اکیپی در محل فرودگاه مستقر و اقدام به معاینه حجاج خواهد کرد، همچنین در بیمارستان سر پل ذهاب، پاوه و امام رضا (ع) شهر کرمانشاه نیز چند تخت ایزوله شده جهت درمان و بستری مبتلایان به آنفلوآنزای نوع A اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین در خصوص تمهیدات جهت پیشگیری از گسترش این بیماری در مدارس گفت: براساس دستور العمل ابلاغی با بروز اولین نشانه این بیماری در کودکستان، تعطیلی هفت روزه را در پی خواهد داشت همچنین در مدارس نیز در صورتی که 15 درصد هر کلاس به ویروس بیماری آلوده شوند آن کلاس نیز به مدت هفت روز تعطیل می شود، همچنین در ادارات هر فرد مبتلا می تواند تا یک هفته مرخصی دریافت کنند.

نوری زاد با اشاره به اولویت تزریق واکسن برای افراد نیازمند گفت: بیماران قلبی و تنفسی، افراد سالخورده و کودکان و نیز افراد در معرض خطر در اولویت تزریق واکسن هستند و تزریق عمومی آن با توجه به کمبود این واکسن احساس نمی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از مردم خواست همچنان با دقت توصیه های بهداشتی را رعایت کرده، از دست دادن و روبوسی خودداری و با شستشوی مرتب دستان با آب و صابون و استفاده از دستمال جلو بینی و دهان در صورت مشاهده علائم بیماری و انداختن آن در سطل زباله در دار در مقابل ابتلا به این بیماری پیشگیری کنند.