قیمت کاذب سکه از بین رفت/ بازگشت بازار به حالت عادی

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از بازگشت بازار سکه به حالت عادی در روز جاری در پی عرضه سکه های بانک مرکزی به بازار خبرداد و گفت: هم اکنون قیمتهای کاذب بازار سکه از بین رفته است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز در بازار 267 هزار و 500 تومان و طرح جدید را 267 هزار تومان اعلام کرد و افزود: امروز قیمت سکه های طرح قدیم و جدید نسبت به روز گذشته 1000 تومان کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز امروز در بازار 135 هزار و 500 تومان و ربع سکه بهار آزادی نیز 67 هزار تومان بوده که نسبت به روز گذشته تفاوتی نداشته است.

کشتی آرای قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را نیز در بازار امروز 26 هزارو 540 تومان ذکر کرد و گفت: اگر قیمت طلای جهانی کاهش یابد، بازار داخلی نیز متاثر از آن با کاهش قیمت سکه و طلا مواجه خواهد شد.

همزمان با عرضه سکه های ضرب شده بانک مرکزی در بازار، روزگذشته قیمت سکه بهار آزادی تمام 15 هزار تومان نسبت به روز پنجشنبه کاهش یافته بود.