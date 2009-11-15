کلنگ احداث خط 3 مترو در شمال تهران زده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه یک تهران، پروژه خط 3 مترو با هدف اتصال جنوب غربی شهر تهران به شمال شرقی آن و کاهش ترافیک شهری در این کریدور به بهره برداری خواهد رسید.

بر اساس این گزارش خط 3 مترو در محدوده منطقه یک، 4 ایستگاه خواهد داشت که در شهرک قائم، تقاطع بزرگراه ارتش- بلوار نیروی زمینی، تقاطع بزرگراه امام علی(ع)- اقدسیه و میدان نوبنیاد جانمایی شده است و ایستگاه پنجم آن در بزرگراه شهید صیاد شیرازی احداث می شود.

خط مذکور در شمال از میدان اول شهرک قائم آغاز می شود و امکان توسعه آن از شمال شرقی به سمت لواسانات و از جنوب غربی به سمت اسلامشهر و فرودگاه امام خمینی (ره) مورد بررسی و امکان سنجی قرار گرفته است.

این خط با عبور از نقاط ترافیکی بسیار مهم شهر تهران مانند راه آهن، میدان ولیعصر(عج)، تقاطع بهشتی و شریعتی و... و خطوط 1،4،6،7،8 و 9 مترو و تبادل مسافر با خط 2 نقش عمده ای در جابه جایی مسافر شهری به عهده خواهد داشت.

دراین گزارش آمده طول کلی این خط از بزرگراه لشگرک تا بزرگراه آزادگان به سمت اسلامشهر 35 کیلومتراست و در طول مسیر 26 ایستگاه دارد و در صورت تکمیل ظرفیت جا به جایی 45 هزار مسافر را درساعت، در هرجهت انجام می دهد.



همچنین ایستگاه خط یک مترو در پل رومی قیطریه نیز بزودی به بهره برداری می رسد و درفاز بعد تا میدان تجریش امتداد می یابد.

مراسم آغاز عملیات عمرانی این خط با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، روسای ادارات شهرستان شمیرانات و دبیران شورایاری های محلات 26 گانه منطقه ساعت 8 صبح در بزرگراه ارتش، میدان اول شهرک قائم برگزار می شود.