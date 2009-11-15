گزینه تولید اورانیوم 20درصد روی میز ایران/ بررسی تحویلS300 در مجلس

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین مسیر تامین سوخت راکتور تهران از سوی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: فکر می کنیم بهترین مسیر برای تامین سوخت راکتور تهران مسیر خرید است، وظیفه آژانس در کشورهای دارای سوخت نیز فروش اورانیوم با غنای 20 درصد برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است.

وی افزود: تاکید بر خرید سوخت یک نوع راستی آزمایی هم برای غرب خواهد بود که آیا آنها آماده هستند سوخت یک راکتور تحقیقاتی که صرفا مصارف پزشکی دارد را تامین کنند یا خیر.

جلالی تصریح کرد: گزینه دوم جمهوری اسلامی ایران برای تامین سوخت راکتور تهران غنی سازی توسط خود جمهوری اسلامی ایران و تبدیل اورانیوم با غنای 5 درصد به 20 درصد است که البته با نظارت آژانس انجام شود.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بیانیه مجلس در خصوص حوادث اخیر یمن اظهار داشت: متاسفانه برخی قدرت های منطقه در ارتباط با مسائل یمن دخالت هایی دارند و به دنبال ایجاد موازنه قدرت به نفع خودشان هستند .

وی با ابراز تاسف از کشته شدن انسان های بیگناه در یمن گفت: کشتار انسان های بیگناه قلب هر فردی را به درد می آورد لذا هدف صدور بیانیه مجلس درباره حوادث یمن اولاً با تاکید بر جلوگیری از کشتارها بود و دوماً برای اینکه قدرت های منطقه در امور مربوط به یمن دخالت نکنند.

وی دربخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر درباره بدقولی روسیه در قبال تعهد خود نسبت به تحویل سامانه موشکی اس 300 به جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: از دولت می خواهیم به شکل جدی این موضوع را پیگیری کند.

جلالی ادامه داد: روسها باید به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران عمل کنند و ما نیز امیدواریم که روسیه در این خصوص تحویل سامانه موشکی اس 300 را به جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مثبت به نتیجه برساند.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری جلسه ای در این کمیسیون و کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی برای پیگیری مسئله تحویل سامانه اس 300 از سوی روسها به جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولان امر خبر داد.

جلالی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره روند انتخاب سه وزیر پیشنهادی نیز گفت: این انتخابی کاملاً دموکراتیک بود که همان طور که دیدید حتی دو وزیر مخالفی نداشتند و در مورد آقای محصولی نیز مخالفان و موافقان با آزادی بیان نظر خود را ارایه کردند و گزینه پیشنهادی وزارت رفاه نیز به دفاع از خود پرداخت درنتیجه مجلس به سه وزیر رای اعتماد داد.