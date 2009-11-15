وضعیت راههای روستایی کرمان نامناسب است

معاون ساخت و توسعه راههای روستایی وزارت راه و ترابری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان جزو استانهای است که از لحاظ راههای روستایی با محرومیت بالایی مواجه است که این مسئله به خصوص در جنوب استان کرمان مشاهده می شود.

وی افزود: در راستای حل مشکل راههای روستایی به زودی همه روستاهای بالای 50 خانوار از راه روستایی آسفالت بهره مند می شود.

میرشفیعی گفت: آسفالت این راهها در یک طرح ضربتی با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء انجام می شود.

معاون ساخت و توسعه راههای روستایی وزارت راه و ترابری افزود: اعتبارات راههای روستایی کرمان در سال جاری دو برابر شده است اما حجم کار از این میزان نیز بیشتر شده است که این امر به دلیل استفاده از روشهای کم هزینه بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با انجام این طرحها رتبه محرومیت استان کرمان از لحاظ راههای روستایی کاهش یابد و وضعیت مناسب تر شود.