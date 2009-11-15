اوآنا باید نقش موثرتری در جهان داشته باشد/ بررسی وضعیت اجرایی و مالی اوآنا

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین نشست کمیته اجرایی خبرگزاری‌های آسیا ـ اقیانوسیه (OANA) صبح امروز یکشنبه به میزبانی خبرگزاری مهر و با حضور مدیران ارشد خبرگزاری های این دو قاره در هتل انقلاب تهران آغاز به کار کرد.

در ابتدای این نشست کاری پس از خوشامدگویی پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر و رئیس ستاد اجرایی اوآنا در تهران، احمد مخلص یوسف رئیس اوآنا در سخنانی با اشاره به اعتبار و جایگاه این سازمان گفت: اوآنا هم اکنون در جایگاهی مناسب در دنیا قرار دارد و البته باید بیش از پیش به دیگران هم شناخته شود.

وی سپس با اشاره به پیام اصلی نشست سال گذشته (2009) اوآنا (ایجاد وحدت میان اعضاء) به شعار امسال (جستجوی تعامل) پرداخت و افزود: همانطور که وزیر ارشاد ایران در سخنانش بر گسترش اطلاعات میان کشورهای آسیایی و اقیانوسیه از طریق اینترنت تاکید کرد لازم است ما هم تعاملمان را با یکدیگر به عنوان امری مهم، جدی تلقی کنیم.

رئیس اوآنا بر تواناییهای مدیران عامل خبرگزاریهایی مانند یونهاپ و مهر برای تصدی ریاست اوآنا تاکید کرد و از مسئولان آنها خواست برنامه شان را در این زمینه ارائه کنند و افزود: یونسکو حامی اصلی ماست و برای تقویت این حمایت لازم است ما هم به افرادی عملگرا تبدیل شویم و در موضوعاتی مانند مسائل زیست محیطی، امنیت و نبود اخبار موثق در این حوزه به صورت جدی وارد شویم.

مخلص یوسف همچنین بر تقویت فضای رقابتی میان رسانه های عضو اوآنا جهت ارتقاء کیفی مطالب آنها تاکید کرد و گفت: اوآنا باید نقش موثرتر و پررنگ تری در عرصه بین المللی داشته باشد و برای این منظور نخست لازم است خود اعضاء به تعهداتشان در قبال سازمان اوآنا عمل کنند.

رئیس اوآنا با این سخن وارد بحث درباره پیشنهادهای مشخص و در واقع دستور جلسه این نشست شد و در ابتدا به موضوع حق عضویت توسط اعضاء پرداخت که اعضا برای مسئولیت پذیری بیشتر خبرگزاریهای عضو در این زمینه به توافقاتی رسیدند.

همچنین در موردی دیگر، پیشنهاد عضویت چند خبرگزاری جدید در اوآنا مطرح شد که پس از بررسیهای طولانی بررسی این پیشنهاد به نشست آتی کمیته فنی - خبری و نهایتا مجمع عمومی موکول شد.

در این جلسه همچنین پیشنهادهایی در خصوص تقویت وب سایت خبری اوانا مطرح شد و از اعضاء خواسته شد که هر کدام فردی را برای روزآمد کردن فضای خبری و تصویری این وب سایت به اوآنا معرفی کنند.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، دکتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" به میزبانی خبرگزاری مهر در هتل انقلاب تهران برگزار شد.

دور دوم سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و جلسه گروه فنی خبری اوآنا عصر امروز یکشنبه برگزار می شود.