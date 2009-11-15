هفت شناور حامل کالای قاچاق در آبهای بندرعباس توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این ارتباط 10 نفر از عوامل اصلی قاچاق کالا‌ نیز دستگیر شدند.

ماموران پس از توقیف شناورها در بازرسی به عمل آمده در مجموع بیش از دو هزار ادکلن خارجی، 108 بطری مشروبات الکلی، 224 لیتر شراب، 8440 قوطی آبجو، 366 توب البسه، 154 جفت کفش، یک دستگاه رادیاتور، ‌یک دستگاه ژنراتور، ‌یک دستگاه کمپر سور هوا، یک دستگاه موتور ماشین سنگین،‌ دو دستگاه موتور آب، ‌یک دستگاه گوشی ماهواره ای و دو دستگاه مین لودر کشف کردند.

متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.