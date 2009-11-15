تایید اثرات منفی مصرف کم کربوهیدراتها بر روی حالات روحی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان سازمان تحقیقات علمی صنعتی کشورهای مشترک المنافع در استرالیا با انجام یک آزمایش بالینی بر روی 106 فرد چاق و دارای اضافه وزن به سن متوسط 50 سال دریافتند که رژیم غذایی با سطح کربوهیدرات بالا و چربیها و پروتئینهای پایین نه تنها به کاهش وزن کمک می کند، بلکه می تواند بر روی حالات روحی فرد نیز اثرات مثبتی برجای بگذارد.

در این آزمایشات به مدت یکسال برای 55 فرد یک رژیم غذایی با سطح پایین کربوهیدرات پایین و با سطح چربی بالا و برای 51 نفر دیگر رژیم غذایی با سطح زیاد کربوهیدرات و چربی کم تجویز شد.

نتایج این تحقیقات نشان داد افراد چاقی که موفق شدند وزن خود را با کمک رژیم غذایی کربوهیدراتی کاهش دهند و از نظر حالت روحی و روانی نیز در شرایطی بهتری قرار گرفتند.

علاوه بر کاهش وزن متوسط 7/13 کیلوگرم و بهبود حالات روحی، قدرت عملکردهای شناختی شامل توانایی تفکر، درک و حافظه نیز افزایش یافت.

براساس گزارش فاکس نیوز، نتایج این تحقیقات تایید می کند که برخی جنبه های رژیم غذایی محتوی کربوهیدراتهای کم می توانند اثراتی منفی بر روی خلق و خو داشته باشند در حقیقت بسیاری از افرادی که از رژیمهای غذایی با کربوهیدراتهای کم مصرف می کنند اغلب دچار افسردگی می شوند.