بمبهای کنار جاده ای تهدیدی جدی برای نظامیان آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، در پی کشته شدن نظامیان آمریکایی زیادی در نتیجه انفجار بمب های کنار جاده ای "رابرت گیتس" وزیر دفاع این کشور با تمرکز بر خنثی کردن این بمب ها درصدد کاهش شمار تلفات نیروهای امنیتی خود است.

به گفته گیتس، دولت اوباما هم اکنون با چالشهایی متفاوت در افغانستان در مقایسه با جنگ عراق مواجه است. بمب های کنار جاده ای در کابل اساسا از کودهایی همچون نیترات آمونیوم ساخته شده اند.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد: سیستم ساخت و ساز جاده ای در افغانستان متفاوت از عراق است، خیابانها از سطوح هموار به سطوح ناهموار منتهی می شوند به همین دلیل گیتس هم اکنون نیروهایی را برای خثنی سازی این بمب ها استخدام کرده است.

بر اساس این گزارش با تداوم بحران سیاسی در کابینه اوباما و افزایش فشارها از سوی سناتورهای آمریکایی برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان اوباما با چالشهای متعدد مواجه است که هم اکنون افزایش انفجار بمب های کنار جاده ای به عنوان یک چالش جدید است.

رئیس جمهوری آمریکا هم اکنون سه گزینه ممکن را در افغانستان در پیش رو دارد: اعزام نظامیان بیش تر، ثابت نگاه داشتن شمار نیروها و خروج نظامیان خود از این کشور و پایان دادن به جنگ.

همچنین با وجود افزایش شمار سربازان خارجی، ایالت هلمند واقع در جنوب افغانستان و فراه در غرب جزو مناطقی است که طی سال های اخیر مورد حملات خشونت بار شورشیان قرار گرفته است.