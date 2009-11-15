اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسابقات دو و میدانی بانوان به منظور انتخاب تیم منتخب المپیاد با حضور 52 شرکت کننده از شهرستانهای استان کرمانشاه در مجموعه ورزشی کوثر برگزار شد.

در این مسابقات و در 100 متر فرزانه توسلی زاده از اسلام آباد غرب ، در 200 متر فرزانه توسلی زاده از اسلام آباد غرب، در 400 متر یگانه محمدی از دینور، در 100 متر با مانع صبا یاری از سنقر، در 800 متر فاطمه کرمجانی از کرمانشاه، در 1500 متر فاطمه احسانی از سنقر، در سه هزار مترصبا حیاتی از کرمانشاه، در پرش طولصبا اعتمادی از سنقر، در پرتاب وزنه مینا حبیبی از کرمانشاه و در پرتاب دیسک هانیه رفیعی از کرمانشاه توانستند مقام اول را کسب کردند.

در رده بندی تیمی نیز تیمهای کرمانشاه، سنقر و اسلام آباد اول تا سوم شدند.

کونگ فو کاران کرمانشاه با اقتدار قهرمان کشور شدند

تیم منتخب کونگ فو توا استان کرمانشاه به مقام قهرمانی پیکارهای کشوری این رشته ورزشی در هر دو رده جوانان و بزرگسالان رسید.

مسابقات کونگ فو توا قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی طی روزهای 14 و 15 آبان ماه به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد که در پایان این رقابتها تیم کرمانشاه توانست با کسب هفت مدال طلا، هشت مدال نقره و 10 مدال برنز در هر دو رده جوانان و بزرگسالان به مقام قهرمانی دست یابد.

در رده بزرگسالان، بهزاد اکبری، محسن فتحی، مسلم آبکار و وحید تبریزی (طلا)، میثم قربانیان، حمید صادقی، عیسی داراپور(نقره)، سجاد جمشیدیان، حسین رستمی، فرشاد درکه، مسعود منتی و ایوب صفری (برنز) گرفتند.

در رده جوانان نیز علی جلیلیان، مجتبی مرادی، مسلم محمدی نیا (طلا) ،میلاد میکاییل پور، صابر خانی، محمد بهرامی، یونس پرور پور (نقره) و سجاد عزتی، سعید نظرآبادی، حمید حامدی، فرهاد ظفری (برنز) گرفتند.

در رده بزرگسالان فرزاد فرضی مدال نقره و سوران قمری به مدال برنز دست یافت.

کرمانشاه قهرمان مسابقات پینگ ‌پنگ بانوان ناشنوای ایران شد

مسابقات پینگ ‌پنگ بانوان ناشنوای ایران با قهرمانی کرمانشاه به پایان رسید.

بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی پینگ ‌پنگ بانوان ناشنوای ایران که به مدت چهار روز به میزبانی گرگان آغاز شده بود، شب گذشته با قهرمانی تیم کرمانشاه به پایان رسید، تهران دوم شد و تیمهای فارس و کردستان به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.

این مسابقات در رده ‌سنی بزرگسالان و در دو بخش تیمی و انفرادی، برابر مقررات بین ‌المللی و به صورت سوئیت لینگ برگزار شد.

در این رقابتها 14 تیم آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، گلستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان حضور داشتند.

در قسمت انفرادی سارا کرمی از کرمانشاه قهرمان شد و بشری حبیبی از کردستان عنوان نائب قهرمانی را کسب کرد. الهام رضایی از تهران و مژگان نعمتی از کردستان نیز به صورت مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

یک شکست و یک پیروزی برای تکواندوکاران کرمانشاه در جام نقش جهان

پیکارهای هفته اول و دوم از دور برگشت لیگ دسته اول تکواندو نقش جهان 22 آبان ماه به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد.

در دیدارهای این هفته، تیم تکواندو کرمانشاه در دیدار مقابل راه و ترابری زنجان با نتیجه 5 بر 3 نتیجه را به حریف واگذار کرد.

وحید ناصری، خاوری و بابک امیریان از تیم کرمانشاه در این مسابقه بر حریفان پیروز شدند اما در پیکار مقابل پاس همدان تیم هیئت تکواندو کرمانشاه موفق شسد با نتیجه 6 بر 2 بر حریف غلبه کند.

در این مسابقه استوی، مومیوند، ناصری، امیریان و خاوری بر حریفان پیروز شدند.