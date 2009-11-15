گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در همایش روحانیون مستقر و هجرت گفت: تعامل روحانیون مستقر و هجرت باعث تبادل بیشتر اندیشه‌ها و آرا می شود. حجت‌الاسلام علی نعمت‌اللهی افزود: همه ما موظفیم در فرصتهایی مثل غدیر، اندیشه ولایت را به عنوان کلیدی‌ترین محور تفکر شیعی به طور شایسته و بایسته در جامعه مطرح کنیم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: طرح تربیت خطیب در اراک برگزار می ‌شود که هدف از آن تربیت نیروهای متخصص در امر سخنرانی و خطابه است. حجت الاسلام احمد رضائیان افزود: در این طرح 20 نفر از مبلغین که 15 نفر روحانی و پنج نفر خواهران مبلغه هستند، شرکت خواهند داشت که پس از گذراندن 142 ساعت آموزش حضوری و پس از قبولی در آزمون پایانی به عنوان خطبای برتر استان معرفی می‌شوند. وی اظهارداشت: تهیه و توزیع پوستر، هماهنگی با حوزه‌های علمیه استان، اطلاع رسانی به مبلغین از طریق نصب بنر تبلیغی و پیامک از جمله اقدامات مقدماتی اداره کل برای انجام این طرح بوده است.

- مسئول موسسه قرآنی نسیم فردوس قم از تهیه طرحی با عنوان «عروسی‌های مذهبی» و ارائه آن به اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم خبر داد. علی اصغر شعاعی اظهار داشت: بر اساس این طرح، در عروسی⁮های مذهبی برنامه⁮هایی از قبیل قرائت و تفسیر قرآن کریم، مداحی شاد، تواشیح، مسابقات مختلف قرآنی و سایر برنامه⁮های مذهبی اجرا می⁮شود.

- کارشناس آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: اولین دوره آموزش تربیت خطیب در استان کرمانشاه با حضور 30 نفر از روحانیون این استان آغاز شد. علی احمدی افزود: از ابتدای آبانماه سال جاری ثبت نام از روحانیون دارای شرایطی از جمله سطح دو حوزه و سابقه فعالیت به عنوان خطیب آغاز شده که در نهایت حدود 60 نفر واجد شرایط شناخته شده و در 15 آبانماه از آنها به صورت کتبی و شفاهی آزمون ورودی به عمل ‌آمد که بر اساس نتایج این آزمون از بین آنها حدود30 نفر که حد نصاب نمره را کسب کردند در دوره پذیرش شدند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در جمع مدیران و معاونان پرورشی سازمان آموزش و پرورش زنجان گفت: جوانان بهترین مشاوران هستند و باید از نقطه نظرات آنها در پیشرفت کشور بهره برد. حجت الاسلام علی دشتکی در جلسه هماهنگی طرح طوبی که قرار است در مدارس زنجان با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزار شود، اظهار داشت: در هفت سال اول باید بچه ها را آزاد گذاشت و در هفت سال دوم باید بر رفتار آنان نظارت داشت چرا که شخصیت انسان در مرحله دوم هفت سالگی شکل می گیرد.

- معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان از احداث خانه عالم در روستاهای رمشایه و علی آباد با اعتبار کل مبلغ 300 میلیون ریال در شهرستان املش خبر داد. صابر تجارتی خاطرنشان کرد: این طرح در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

- مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان از برگزاری نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی در بهمن ماه سال جاری در بندرعباس خبر داد. محمود ارجمند گفت: این نمایشگاه با هدف ارائه الگوهای صحیح و بدون آسیب در مناسبتهای مذهبی و فضاسازی تبلیغی در راستای آشنایی بیشتر برای افراد با فعالیتهای تشکلهای دینی و فرهنگی و همچنین عرضه محصولات و آثار فاخر دینی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

- توزیع کارت شرکت در آزمون دومین مرحله مسابقه تفسیر قرآن کریم (نورالهدی دو) آغاز شد. مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این آزمون صبح روز 29 آبان ماه بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد، افزود: 187 نفر برای شرکت در این مسابقه نام نویسی کرده اند که 70 درصد این افراد را خواهران تشکیل می دهند.

- دفتر گفتمانهای دینی معاونت فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری نشست دو ماهانه اساتید بومی بر اساس نیاز‌های فکری نسل جوان در سراسر کشور خبر داد. دبیر گفتمانهای دینی در مورد برگزاری این نشستها گفت: با توجه به اصول و سیاستهای سازمان در خصوص بومی‌سازی فعالیتهای فرهنگی و ضرورت رصد فرهنگی و برنامه‌ گفتمانها بر اساس نیاز‌های فکری نسل‌جوان، نشست دوماهانه اساتید بومی با اهداف ایجاد فضای گفتگو و هم‌اندیشی بین اساتید بومی در خصوص آخرین نیازهای فکری نسل‌جوان در سطح ملی وبومی برگزار می‌شود.