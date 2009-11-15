به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح یکشنبه با حضور کفاشیان، تاج، محمدی، نبی، فتح اله زاده، شفق، بهروان، شجاعی و حسینی برگزار شد. در این جلسه مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون گزارش سفرهایش به زوریخ و دوحه قطر را به هیئت رئیسه ارائه داد.

نبی که برای شرکت در سمینار پزشکی ورزشی به همراه هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون به زوریخ رفته بود درباره این سفر گفت: در بودجه سالانه فیفا و بطور ویژه از محل اعتبارات، فیفا برای ریشه کن شدن مارلایا و هپاتیت به خصوص در کشورهای آفریقایی و محروم جهان هزینه می کند و هدف این است که از این طریق همچنین سلامت ورزش فوتبال در این کشورها تامین شود.

در ادامه جلسه نبی با اشاره به نشست مشترک دبیرکل فدراسیون و هاشمیان رئیس کمیته پزشکی با رئیس کمیته پزشکی فیفا گفت: بحث ایجاد مرکز پزشکی در فدراسیون فوتبال و تدوین مقررات وضع شده در فدراسیون فوتبال ایران برای کنترل دوپینگ با رئیس کمیته پزشکی فیفا در میان گذاشته شد که فیفا با استقبال با این مقررات گفت که از این مواد در آئین نامه های مصوب کمیته پزشکی فیفا استفاده خواهد شد.

نبی درباره سفر خودش، محصص و جباری رئیس و دبیرکمیته آموزش فدراسیون فوتبال به دوحه جهت شرکت نشست آموزشی و مدیریتی فوتبال AFC گفت: در این نشست حسن صباح رئیس کمیته آموزش AFC اظهار کرد فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه ها فعالیت های موثر و چشمگیری در سطح آسیا و با استانداردهای جهانی دارد و بخش آموزشی آنها موفق است و به همین خاطر ما مجبور به اعزام مدرس ایرانی و برگزاری کلاسهای آموزشی در سطح آسیا هستیم و از این پس هم هر کشوری که در بخش آموزش بخواهد مثل ایران عمل کند به آن کشور امکانات و تسهیلات بیشتری ارائه می دهیم.

به گفته نبی، حسن صباح در ادامه از فدراسیون فوتبال ایران و ژاپن به جهت توجه به مسائل آموزشی و آکادمیک فوتبال تشکر کرده بود.

در جلسه هیئت رئیسه نیز دوحه مقرر شد که محصص، معینی و نبی در خصوص فوتبال پایه ، جوانان و نوجوانان و در بحث آموزش مدیران و مربیان پایه نظرات و پیشنهادات خود را به کمیته آموزش AFC ارائه دهند تا با توجه به چارت جدید ابلاغی از سوی FIFA و AFC اقدام شود.

همچنین پروژه گل 4 که به توسعه فوتبال بانوان اختصاص دارد هم به زودی در ایران با موافقت FIFA استارت می خورد و پیش بینی برای اجرای پروژه گل 5 در خصوص احداث مراکز پزشکی فدراسیون فوتبال نیز پس از ارائه طرح جامع مصوب شد.

در ادامه جلسه دبیرکل فدراسیون دستور جلسه را قرائت کرد که شامل ارائه عملکرد کمیته تیم های ملی از سوی تاج ، بررسی پیشنهاد اعضاء و آئین نامه کمیته رسانه ، بررسی پیشنهاد کمیته آسیا ویژن فدراسیون، بررسی پیشنهاد کمیته مسابقات و بررسی پیشنهاد کمیته داوران فدراسیون فوتبال شد.