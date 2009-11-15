12 نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی در استان کرمانشاه برپا می ‌شود

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: در این نمایشگاه ها که اختصاص به نمایش آثار و محصولات مربوط به عاشورا، عزاداری مردم و هیئات مذهبی دارد آثاری مانند عکس، نشانهها و سنبلهای غیر خرافی هیئاتمذهبی، تابلوهای خط و نقاشی از احادیث و روایتهای واقعه عاشورا، تولیدات سمعی و بصری هیئات و تشکلهای مردمی، عکسهای پیر غلامان هیئات و مداحان و... در معرض دید علاقمندان قرار میگیرد.
وی خاطرنشانکرد: همچنین در ایام برگزاری هر یک از این نمایشگاه ها برنامههای تعزیه و شبیه خوانی نیز برای علاقمندان و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین اجرا شده و محصولات فرهنگی مربوط به دهه محرم نیز با همکاری هیئات و موسسات فرهنگی عرضه میشود.
مهدویامین ضمن دعوت از تمامی هیئاتمذهبی، مداحان، پیرغلامان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جهت همکاری در برگزاری این نمایشگاه ها گفت: موسسات فرهنگی و تشکلهای دینی دارای فعالیتهای متنوعی هستند که معرفی آنها سبب تبادل آرا و انتقال تجربیات و تقویب انگیزهها می شود.
وی از جمله اهداف این نمایشگاه را معرفی آثار متنوع فرهنگی و ارائه الگوهای صحیح عزاداری به مردم جهت پرهیز از آسیبهای اجتماعی و خرافات، ایجاد زمینه برای شناسایی هنرمندان عرصههای مختلف اسلامی و برقراری ارتباط جهت سوق دادن آثار آنان در جهت تبیین فرهنگ ناب اسلامی برشمرد.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه خاطرنشان کرد: بسترسازی جهت تشکیل موزه فرهنگ مناسبتهای مذهبی در استان، فضاسازی جهت آشنایی هرچه بیشتر مردم با تشکلهای دینی و فعالیتهای فرهنگ دینی آنان در شهرستانها، عرضه محصولات فرهنگی و آثار فاخر دینی، برگزاری برنامههای جنبی از قبیل نمایش و گفتمان دینی را به فراخور فضای فرهنگی شهرستانها از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه ها اعلام کرد.
نظر شما