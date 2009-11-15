1800 کارگاه جدید مشمول تامین اجتماعی در گلستان شناسایی شد

حسن فندرسکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 11 هزار و 691 نفر بیمه شده در این کارگاه های تولیدی در استان مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: عملکرد واحدهای بازرسی استان در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته به میزان 61 درصد رشد داشته است و پیش بینی می شود تا آذرماه امسال نرم مصوب ابلاغی تحقق یابد.



به گفته فندرسکی، باتوجه به اهمیت کار بازرسان سازمان تامین اجتماعی که در جامعه به عنوان سفیران سازمان تلقی می شوند، در شش ماهه نخست امسال تامین اجتماعی استان گلستان توانست در مدت یادشده تعداد 22 هزار و 788 فقره از کارگاه های تحت پوشش خود را مورد بازرسی قرار دهند.

رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و دفاترقانونی اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان بیان داشت: تامین اجتماعی استان 122 هزار و 953 کارگاه تحت پوشش و ارائه خدمات بیمه ای بیش از 464 هزار و 987 نفر از مشمولان را عهده دار است.