کنسرت گروه شاهو در تالار وحدت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد صغیری در نشست امروز که در تالار وحدت برگزار شد با ارائه توضیحاتی در مورد این کنسرت گفت: گروه شاهو با ترکیبی 41 نفره متشکل از سازهای ایرانی و مقامی به اجرای برنامه می پردازد. ما در این ارکستر با ایجاد برخی از ترکیبات سازی مانند استفاده از دوتار خراسان در کنار تنبور کرمانشاه که هر دو از سازهای قدیمی کشورمان هستند سعی کرده ایم به فضای سازی سده های یک تا هشتم هجری نزدیک شویم.

وی همچنین افزود: ما در این اجرا از یک گروه ساز تنبور استفاده کرده ایم و در کنار آن از سازهای زهی آرشه ای مانند کمانچه، قیچک باس، کمانچه آلتو و باس بهره گرفته ایم. همچنین بخش دیگری از ترکیب گروه را به نوازندگان سازهای بادی و سازهای کوبه ای اختصاص داده ایم که شامل نی، بالابان، نقاره قشقایی و مازندرانی، کوزه، دف و ضرب می شود؛ البته چند ساز مضرابی دیگر مانند عود، قانون، بم تار، دلنواز، رباب و چنگ نیز در این ارکستر وجود دارد.

صغیری همچنین تصریح کرد: از دو ساز جدید نیز که از ساخته های استاد ژاله است بهره گرفته ایم. در فضای کلی این کار از موسیقی دستگاهی بهره گرفته شده است اما این استفاده به گونه ای نیست که از قوائد به اصطلاح گوشه به گوشه موسیقی دستگاهی پیروی کرده باشد؛ در واقع شنونده ترکیبی از این دو موسیقی دستگاهی و مقامی را با محوریت تنبورمی شنود.

سرپرست گروه شاهو با اشاره به مشکل مکان تمرین گروه خود گفت: ما به دلیل تعداد زیاد نفرات گروه برای تمرین با مشکل مواجه بودیم. با توافقاتی که توانستیم با بنیاد رودکی انجام دهیم موفق شدیم با پرداخت مبلغی سالن تالار رودکی را برای تمرین تهیه کنیم که این موضوع برای ما بسیار خوب بود.

گریز از خواننده محوری در اجرا

وی همچنین با اشاره به بخش کلامی این کنسرت گفت: ما در گذشته به جای عنوان موسیقیدان عنوانی دیگری به نام خنیاگر را داشته ایم که کارهایی مانند آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی و حتی رقص را انجام می داد. در گذشته های دور در موسیقی ما خواننده محوری به این شکل امروزی اش وجود نداشته و ما نیز در این کنسرت تا حد امکان سعی کرده ایم از خواننده محوری پرهیز کنیم.

رامین بحیرایی در ادامه این نشست با اشاره به بخش آوازی کار گفت: در این کنسرت تصنیف خوانی ها به شکل چند صدایی اجرا خواهد شد. اما در بخش اجرای آواز مخاطبان شاهد دوشیوه متفاوت خواهند بود؛ یک شیوه آن به اجرای آواز به همان شکل سنتی و کلاسیکی که سراغ داریم یعنی استفاده پله ای از گوشه های مختلف یک دستگاه اجرا می شود.

خواننده گروه شاهو همچنین افزود: نوع دوم آوازی که در این کنسرت از آن استفاده می شود به این شکل خواهد بود که محوریت با شعر است و خواننده شعر را دنبال می کند. یعنی خواننده در هر قسمتی از شعر به آن شکلی که احساس نیاز می شود از گوشه ها بهره می برد.

کنسرت شاهو به کودکان سرطانی هدیه می شود

علی رضا حسینی کارگردان تصویری گروه شاهو نیز درادامه نشست با اشاره به روند تصویر برداری این کار گفت: این کار به شکل دی وی دی طی دو ماه آینده ضبط خواهد شد تا به بنیاد رودکی برای انتشار ارائه شود. از آنجا که امکان ضبط با کیفیت اثر یک ارکستر 40 نفره ایرانی همزمان با اجرای کنسرت وجود ندارد تصویر برداری و ضبط قطعات در مدت دو ماه انجام خواهد شد. گمان می کنم این برای اولین بار است که کار تصویر برداری یک ارکستر سازهای ایرانی آن هم با این حجم چنین صورت می گیرد.

حامد ابراهیمی از اعضاء گروه شاهو نیز در ادامه با تاکید بر اهدافی که این گروه در اجراهایش دنبال می کند گفت: این کنسرت هدیه ای به کودکان سرطانی است و این کار در دنباله همان اهداف معنوی که گروه شاهو همواره به آنها توجه داشته برگزار خواهد شد.

وی همچنین افزود: باید از همه دوستانی که در گروه شاهو با ما هستند تشکر ویژه ای داشته باشم چرا که بدون هیچ چشم داشتی به خاطر همان اهدافی که گفتم در این گروه ساز می زنند و شاید به همین دلیل باشد که ما تا کنون نیازی به حمایت اسپانسر پیدا نکرده ایم.

انتقاد از خبرنگاران

حامد صغیری همچنین در ادامه نشست با انتقاد از خبرنگاران حوزه موسیقی گفت: من این انتقاد را به خبرنگاران حوزه موسیقی دارم که چرا در نشست های خبری موسیقی اصلا به موضوعات تخصصی و فنی موسیقی نمی پردازند.

البته این انتقاد با واکنش تعدادی از خبرنگاران حاضر در جلسه روبرو شد که رامین بحیرایی نیز افزود: من به عنوان یک مخاطب رسانه ای کمتر دیده ام بعد از اجرای کنسرت ها تحلیل و یا نقدی در مورد آثار ارائه شده منتشر شود و شاید جا داشته باشد که کمی جدی تر فعالیت های اهالی موسیقی مورد نقد رسانه ای قرار بگیرد.