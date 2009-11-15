برخورد قاطع دستگاه قضایی با متجاوزان به امنیت و آسایش مردم

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت‌الله صادق لاریجانی در جلسه یکشنبه مسئولان عالی قضایی از برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی با عوامل مخل امنیت اجتماعی خبر داده و گفت: قوه قضائیه با افراد شرور و متجاوزان به امنیت و آسایش مردم به شدت و سریع برخورد کرده و این افراد را به مردم معرفی خواهد کرد.

وی با اشاره به وقوع چند حادثه تجاوز به عنف در هفته‌های اخیر در استان تهران افزود: راجع به این چند مورد از رئیس کل دادگستری استان تهران خواسته‌ام شخصا بر نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها مدیریت کند تا هرچه سریعتر و با کمال دقت وسرعت پرونده تکمیل و خارج از نوبت رسیدگی شود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر برخورد قاطع با عوامل مخل امنیت اجتماعی تصریح کرد: وجود برخی تاخیرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نوامیس، ‌آسایش و امنیت مردم موجب نشود که این افراد شرور احساس کنند که حاشیه‌ای امن دارند لذا قوه قضائیه باید با شدت عمل، دقت و سرعت به این موارد رسیدگی کند.

آیت‌الله لاریجانی با اشاره به اینکه مردم و افکار عمومی از دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و امنیتی توقع برخورد جدی و قاطع دارند اظهار داشت: دستگاه قضایی بدون هراس از بحثها و جوسازیها باید نسبت به اعمال قانون، اجرای قاطعانه احکام قضایی، تأمین امنیت و آسایش مردم اقدام کند. دستگاه قضایی امروز قاطعانه به متجاوزین به نوامیس و امنیت مردم اخطار می‌دهد که در اسرع وقت به جرایم آنان رسیدگی و مجازات قاطع قانونی در مورد آنان به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی با تاکید بر حضور فعال مراجع انتظامی و امنیتی در جامعه برای پیشگیری از وقوع جرائم مهم تاکید کرد: با حضور مستمر و فعالانه مراجع انتظامی و امنیتی بسیاری از جرائم کاهش می‌یابد.البته لازم است که درحاشیه شهرها حضور ماموران چشمگیرتر باشد تا از بروز این گونه جرائم که موجب ناامنی است جلوگیری شود. مردم از نیروهای انتظامی و امنیتی توقع حضور بیشتر و فعالانه‌تر و از مراجع قضایی نیز درخواست قاطعیت در برخورد قضایی و اجرای عدالت دارند.

رئیس قوه قضائیه همچنین به نقش نهادهای فرهنگی و اجتماعی در آموزش آگاهیهای عمومی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: مراکز آموزشی و فرهنگی باید آگاهیهای حفاظتی لازم را در سطوح‌ مختلف به مردم ارائه کنند تا بدین وسیله زمینه‌ آسیب‌پذیری اجتماعی در عموم مردم کاهش پیدا کند.

در این جلسه از سوی دادستان کل کشور گزارشی از اقدامات صورت گرفته راجع به رسیدگی به جرائم مخل امنیت اجتماعی که قبلا از سوی رئیس قوه قضائیه به وی ابلاغ شده بود ارائه شد.