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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۷

با حضور مشاور رئیس جمهور؛

سامانه آبرسانی چاکرود - دیلمان به بهره برداری رسید

رشت - خبر گزاری مهر: سامانه آبرسانی چاکرود دیلمان ظهر امروز با حضور استاندار و مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با بهره برداری از این طرح 900 خانوار شش روستای بخش دیلمان از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

وی ادامه داد: برای بهره برداری از مجتمع آبرسانی چاکرود دیلمان پنج میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

دیلمان در شهرستان سیاهکل استان گیلان که در شمال ایران قرار دارد واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا دو هزار و 200 تا دو هزار و 500 است و این منطقه تا قرن پنجم هجری دیلم نامیده می‌ شد و از قرن پنجم در متون نام دیلمان دیده می ‌شود.

جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ۳۷۴ خانوار برابر با هزار و ۲۶۱ نفر بوده است.

کد مطلب 983732

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