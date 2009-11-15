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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۹

بزرگداشت سعدی افشار برگزار شد

بزرگداشت سعدی افشار، هنرمند پیشکسوت سیاه‌بازی در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که به کوشش مجله سینما تئاتر برگزار شد، همزمان با برپایی نمایشگاه عکس‌های رضا موسوی "در پس نقاب" که به مدت یک هفته تصاویری از سعدی افشار در نمایش قولنج را به نمایش گذاشته بود، مسابقه عکاسی هم برگزار شد که دیشب خسرو پرخیده، محمدرضا مصیبی و رئوفه رستمی به عنوان برندگان این مسابقه معرفی شدند.

عکس‌های باقی‌مانده در این نمایشگاه تا یک هفته دیگر در ستاد برگزاری خواهد ماند. اجرای قطعه‌ای سیاه بازی از گروه تماشا به سرپرستی روستا، اجرای برنامه نقالی توسط شیرین امامی و پخش تصاویری از نمایشگاه عکس‌ها از دیگر برنامه‌های این مراسم بود و از ماهنامه سینما تئاتر، کانون طرح نونگار، حمید پورآذری و رضا موسوی تقدیر شد.

کد مطلب 983733

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