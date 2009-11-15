به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر این شاعر انقلاب فردا دوشنبه 25 آبان ماه ساعت 9 صبح با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان و مسئولان وزارتخانه، خانواده و بستگان آن مرحوم و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر از مقابل تالار وحدت انجام می شود.

پیکر زنده‌یاد شاهرخی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) آرام خواهد گرفت.

محمود شاهرخی سال 1306 در بم از توابع کرمان متولد شد. وی که در حوزه‌های انقلاب، جنگ تحمیلی، مذهب و عرفان شعر می‌سرود صبح امروز یکشنبه، 24 آبان‌ماه در سن 82 سالگی در بیمارستان عرفان تهران درگذشت.

درسی که از قرآن آموختم، خلوتگاه عشق، داغ شقایق‌ها، تجلی عشق، ز اشک پرس، امام علی روح بی‌نهایت، در غبار کاروان، دفتری از گزیده ادبیات معاصر، گلبانگ عاشقانه، شمیمی از گلزار معرفت (نوشته‌های عرفانی)، ترجیعات توحیدی، تجلی جمال و جلال در آیینه وجود امام حسین (ع)، کیمیای مراد (توسل به حضرت بقیه‌الله (عج)) و همچنین کتابی درباره منطق‌الطیر عطار نیشابوری از آثار منتشرشده وی است.