ارائه ایران کد برای صدور گواهی استاندارد الزامی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام الدین برزگری با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با مرکزملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران گفت: در این جلسات قرارشد به تدریج وباایجاد آمادگی های لازم به منظور صدور پروانه علامت ملی استاندارد برای کالاها، ارائه ایران کد الزامی ومطالبه شود.

وی از ابلاغ بخشنامه ای به سازمان استاندارد استانهای کشور به این منظورخبر داد که براساس آن، مسئولان ذی ربط باید به تدریج وقبل از صدور پروانه علامت ملی استاندارد، ایران کدکالای موردنظر را از سازمان بازرگانی استان مربوطه درخواست و سپس نسبت به اعطای این نوع پروانه اقدام کنندواین کار شروع شده است.

برزگری با اذعان به اینکه اگر مسئولان ایران کدبتوانند در حداقل زمان ممکن وبا روش اداری ساده تر برای کالاها ایران کد صادرکنند، برنامه های خوبی در این بخش داریم، تصریح کرد :در این صورت در آینده نزدیک اعطای نشان استاندارد یا صدور پروانه کاربرد علامت ملی استانداردبه طور کامل وقاطع صرفا با ارائه ایران کد امکان پذیر خواهد بود.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین از برنامه کنترل کیفیت کالاهای وارداتی از طریق کدگذاری روی آنها در مراکز عرضه داخلی خبر داد. وی برای پیشبرد این برنامه هاخواستار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی گسترده برای معرفی ایران کد در کشور شد.