هفتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان در این مراسم به دلایل برگزاری نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه به منظور پوشش خلاء ناشی از فقدان نمایشگاههایی برپا شد که به دنبال تغییر سیاست دولت در خصوص نرخ ارز از ادامه کار بازماندند.

احد رضایی افزود : بعد از برگزار نشدن نمایشگاههای وزارتخانه های بهداشت و علوم و به منظور پر کردن فاصله زمانی نسبتا طولانی که بین دو نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ایجاد شده بود فعالان عرصه نشر بین الملل با برپایی این نمایشگاه متقاضیان کتابهای خارجی را در تامین کتب مورد نیاز خود یاری کنند.



رضایی در ادامه به دستاوردهای انجمن بین المللی ناشران اشاره کرد و گفت: حمایت و هدایت اعضا و هماهنگی با حوزه های علمی و فرهنگی دولتی و غیر دولتی کشور در خصوص تامین کتابهای علمی مورد نیاز پژوهشگران و دانشگاهها، ترویج فرهنگ استفاده از کتابهای اریژینال با لحاظ کردن تخفیفهای مناسب و رقابتی ساختن توزیع آنها، تخصصی کردن نمایشگاههای کتاب و جذب مخاطب و برگزاری نمایشگاههایی نزدیک به استانداردهای بین المللی و شرکت در نمایشگاههای استانی، ترویج فرهنگ عدم اتکا به یارانه و تقویت همزمان بخش ریالی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ایجاد راهکارهایی برای ثبت سفارش کتاب طی سال و کاهش هزینه های سفارشها از مهمترین رویکردها و دستاوردهای انجمن طی سالهای گذشته بوده است.



مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان گفت: ایجاد ارتباط با نهاد کتابخانه های کشور به منظور تقویت آن نهاد با ورود کتابهای لاتین و عربی به کتابخانه های عمومی کشور به منظور تغییر سیاست و کمک به مطالعه کتاب، گام برداشتن در مسیرتقویت قانون کپی رایت و هدایت و راهنمایی ناشران داخلی به اخذ مجوز از ناشر خارجی برای ترجمه و یا چاپ کتاب در ایران، همکاری با وزارتخانه های علمی و فرهنگی کشور برای هدایت یارانه از مستقیم به غیر مستقیم از جمله کاهش و یا حذف هزینه های پست، گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد بانکهای اطلاعاتی در جهت حرکت در مسیر اطلاع رسانی به روز برای تازه های نشر بین الملل و استفاده از تجارب نمایشگاهها در ایران از اهداف آینده انجمن است.

رضایی در خاتمه به آماری از کتابهای عرضه شده در نمایشگاه هفتم اشاره کرد و از کارشناسان نشر و حقوق بین الملل دعوت کرد تا در نشست هماندیشی کتاب ایران در جهان و توسعه نشر بین الملل و کتاب ایران که روز دوشنبه 25 آبانماه ساعت 10 در محل نمایشگاه برگزار می شود حضور یابند.



هفتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی تهران تا روز پنجشنبه 28 آبان از ساعت 9 تا 18 در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برپاست.