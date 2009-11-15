آسیبهای اجتماعی در دبیرستانهای قم تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ⁮الاسلام محمود نجاریان ⁮زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران برگزاری گفتمانهای دینی را یکی از برنامه⁮های مفید و تاثیرگذار اداره کل تبلیغات اسلامی قم برشمرد و اضافه کرد: در این گفتمانها پیامدهای منفی ناشی از برخی معضلات اجتماعی از قبیل طلاق، بالارفتن سن ازدواج، اعتیاد و ... برای دانش ⁮آموزان مقطع تحصیلی دبیرستان تشریح شد.



وی ادامه داد: استادانی که برای سخنرانی و پرسش و پاسخ به این جلسات و گفتمانها اعزام می⁮ شوند از نخبگان و استادان مطرح دانشگاه⁮ها و حوزه⁮های علمیه هستند و از توان علمی و تجربه خوبی برخوردار هستند.



وی ارتقای سطح آگاهی مردم روستاها و مناطق محروم در مورد پیامدهای منفی معضلات اجتماعی بر روی خانواده و جامعه را ضروری دانست و افزود: این موضوع به روحانیون مستقر در روستاهای قم منتقل شد و از آنها خواسته شد تا در زمینه ازدواج آسان و ماندگار در روستاها فرهنگسازی کنند.



نجاریان⁮زاده ادامه داد: همچنین به ائمه جماعات استان نیز تاکید شده که در سخنرانی⁮هایی که در محافل عمومی ایراد می⁮کنند، شیوه زندگی امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) را برای اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان تبیین کنند.



رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به استقبال روزافزون دانش⁮آموزان از طرح مباحث مربوط به معضلات اجتماعی، اظهار امیدواری کرد که در شش ماهه دوم امسال در صورت اختصاص اعتبارات لازم، تعداد بیشتری از گفتمان⁮های دینی با موضوع یاد شده در سطح مدارس دبیرستان استان قم برگزار شود.

