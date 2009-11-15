آسیبهای اجتماعی در دبیرستانهای قم تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود نجاریان زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران برگزاری گفتمانهای دینی را یکی از برنامههای مفید و تاثیرگذار اداره کل تبلیغات اسلامی قم برشمرد و اضافه کرد: در این گفتمانها پیامدهای منفی ناشی از برخی معضلات اجتماعی از قبیل طلاق، بالارفتن سن ازدواج، اعتیاد و ... برای دانش آموزان مقطع تحصیلی دبیرستان تشریح شد.
وی ادامه داد: استادانی که برای سخنرانی و پرسش و پاسخ به این جلسات و گفتمانها اعزام می شوند از نخبگان و استادان مطرح دانشگاهها و حوزههای علمیه هستند و از توان علمی و تجربه خوبی برخوردار هستند.
وی ارتقای سطح آگاهی مردم روستاها و مناطق محروم در مورد پیامدهای منفی معضلات اجتماعی بر روی خانواده و جامعه را ضروری دانست و افزود: این موضوع به روحانیون مستقر در روستاهای قم منتقل شد و از آنها خواسته شد تا در زمینه ازدواج آسان و ماندگار در روستاها فرهنگسازی کنند.
نجاریانزاده ادامه داد: همچنین به ائمه جماعات استان نیز تاکید شده که در سخنرانیهایی که در محافل عمومی ایراد میکنند، شیوه زندگی امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) را برای اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان تبیین کنند.
رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به استقبال روزافزون دانشآموزان از طرح مباحث مربوط به معضلات اجتماعی، اظهار امیدواری کرد که در شش ماهه دوم امسال در صورت اختصاص اعتبارات لازم، تعداد بیشتری از گفتمانهای دینی با موضوع یاد شده در سطح مدارس دبیرستان استان قم برگزار شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری بیش از 10 گفتمان دینی با موضوع آسیبهای اجتماعی در دبیرستانهای استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمود نجاریان زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران برگزاری گفتمانهای دینی را یکی از برنامههای مفید و تاثیرگذار اداره کل تبلیغات اسلامی قم برشمرد و اضافه کرد: در این گفتمانها پیامدهای منفی ناشی از برخی معضلات اجتماعی از قبیل طلاق، بالارفتن سن ازدواج، اعتیاد و ... برای دانش آموزان مقطع تحصیلی دبیرستان تشریح شد.
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