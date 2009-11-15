سازمان تبلیغات اسلامی زنجان طرح طوبی را در مدارس این استان برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این طرح اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان با اعزام مبلغه به مدارس دخترانه ضمن پاسخگویی به مسائل شرعی دختران نسبت به بالا بردن معلومات دینی و مذهبی دانش آموزان اقدام می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در مراسم آغاز طرح طوبی در جمع مدیران و معاونین پرورشی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: جوانان بهترین مشاوران هستند و باید از نقطه نظرات آنان در پیشرفت کشور بهره برد.

حجت الاسلام علی دشتکی افزود: در هفت سال اول باید بچه ها را آزاد گذاشت و در هفت سال دوم باید بر رفتار آنان نظارت داشت چرا که شخصیت انسان در مرحله دوم هفت سالگی شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه حدود 40 درصد یادگیری انسان در مرحله دوم سن هفت سالگی اتفاق می افتد، تصریح کرد: در مرحله سوم سن هفت سالگی که بین 14 تا 21 سال است باید جوانان در مسائل مختلف مشارکت داده شوند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: امروز تمام موحدین و غیرموحدین در دنیا به این نتیجه رسیده اند که محور و اساس حرکت باید برنامه های اخلاقی و معنوی باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف دین مقدس اسلام از اخلاق و معنویت رسیدن به تعالی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: اگر اخلاق ومعنویت در جامعه حاکم باشد به طور یقین فرزندان حرف شنوی خوبی از پدر و مادر خواهند داشت و از بروز بسیاری از آسیبها جلوگیری می شود.