بیانیه 250 نماینده مجلس درباره کشتار بیرحمانه مسلمانان در یمن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن این بیانیه که در پایان جلسه علنی روز یک شنبه مجلس توسط جاسم ساعدی قرائت شد به این شرح است:
در شرایطی که رژیم صهیونیستی با پشتیبانی قدرتهای مانند آمریکا حقوق ملت فلسطین را پایمال میکند و بر جان و مال مردم بیگناه و بیپناه فلسطین بویژه زنان و کودکان غزه تعدی میکند ، وظیفه همه مسلمانان این است که با وحدت و همبستگی در مقابل این دشمن قدار ایستادگی کنند و نیروی خود را در دفاع از مظلومان امت اسلام به کار گیرند.
آنچه مایه تعجب و تاسف بسیار است حوادث تلخ و نگران کنندهای است که این روزها بر جماعتی از مسلمانان در کشور یمن میگذرد.
کشتار مردم مظلوم یمن با جنگندههای کشور عربستان و آن هم در ماه حرام و در ایامی که همه مسلمانان در مراسم حج باید ندای وحدت و توحید کلمه سردهند، عملی است که جز به سود دشمنان اسلام نمیتواند باشد.
در پایان این بیانیه آمده است : ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که امضاکننده این بیانیه هستیم با محکوم کردن کشتار بیرحمانه مسلمانان در یمن، از همه مقامات و مسئولان دلسوز جهان اسلام و نیز تشکلها و سازمانهای اسلامی بویژه سازمان کنفرانس اسلامی میخواهیم همه ظرفیت و توان خود را برای متوقف ساختن این فاجه به کار گیرند و به این کشتار بیرحمانه پایان دهد.
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