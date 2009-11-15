به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دولت بریتانیا که از این رویداد حمایت می‌کند اظهار داشت که امیدواراست جوامع دینی بتوانند برای از بین رفتن مشکلاتی چون محیط زیست سهم به‌سزایی ایفا کنند.

دان دنهام وزیر جوامع بریتانیا اظهار داشت که گروههای دینی می‌توانند هنگام تحرکات گروههای افراط گرا نقش مؤثری در کاهش تنشها ایفا کنند.

در میان برخی از رویدادها که برای این هفته در نظر گرفته شده می‌توان به مسابقه فوتبال میان روحانیان مسلمان و مسیحی اشاره کرد.

دامنه متنوعی از ابتکار عملهای مختلف افرادی را از سنتهای دینی بزرگ در بریتانیا طی روزهای 15 تا 21 نوامبر ( 24 تا 30 آبان ماه) گرد هم جمع می‌کند.

رویدادهای این هفته از سوی شبکه بین ادیان بریتانیا و وزارت جوامع و دولتهای محلی این کشور برگزار می‌شود

شبکه بین ادیان بریتانیا با هدف مرتبط کردن گروههای آموزشی و آکادمیک که به مسائل بین دینی علاقمند هستند فعالیت می‌کند و جوامع دینی مختلفی را چون مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، سیکها، هندوها، جینها، بودائیان و زرتشتی‌ها دربرگرفته است.

طرح برگزاری هفته بین ادیان از برگزاری رویداد مشابهی در اسکاتلند گرفته شد که به تعبیر گروههای دینی موفقیت‌آمیز بود.