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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

بدمینتون بین‏المللی آفریقا/

علی شاه‎حسینی به مدال طلا دست یافت/ سه مدال برای ایرانی‏ها

علی شاه‎حسینی به مدال طلا دست یافت/ سه مدال برای ایرانی‏ها

علی شاه‎حسینی در دیدار نهایی رقابت‎های یک نفره مسابقات بدمینتون بین‏‎المللی آفریقای جنوبی با شکست حریف ایرانی خود به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت‎های یک نفره مسابقات بین‎المللی بدمینتون آفریقای جنوبی در بخش مردان، امروز (یکشنبه) با پیروزی علی شاه‎حسینی مقابل محمدرضا خردمندی در "دوربان" آفریقای جنوبی به پایان رسید.

شاه‏حسینی که در مرحله نیمه‎نهایی نیز محمدرضا خانجانی را از پیش رو برداشته بود، با کسب  پیروزی در دیدار امروز صاحب مدال طلا شد و خردمندی به عنوان نایب قهرمانی و مدال طلا دست یافت.

اما پیش از شاه‏حسینی و خردمندی، تیم اعزامی بدمینتون کشورمان توسط محمدرضا خانجانی صاحب مدال برنز شده بود. این نماینده کشورمان شب گذشته با بدمینتون بازی از اسکاتلند به مقام سوم مشترک دست یافت.

کد مطلب 983747

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