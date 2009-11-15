به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابتهای یک نفره مسابقات بینالمللی بدمینتون آفریقای جنوبی در بخش مردان، امروز (یکشنبه) با پیروزی علی شاهحسینی مقابل محمدرضا خردمندی در "دوربان" آفریقای جنوبی به پایان رسید.
شاهحسینی که در مرحله نیمهنهایی نیز محمدرضا خانجانی را از پیش رو برداشته بود، با کسب پیروزی در دیدار امروز صاحب مدال طلا شد و خردمندی به عنوان نایب قهرمانی و مدال طلا دست یافت.
اما پیش از شاهحسینی و خردمندی، تیم اعزامی بدمینتون کشورمان توسط محمدرضا خانجانی صاحب مدال برنز شده بود. این نماینده کشورمان شب گذشته با بدمینتون بازی از اسکاتلند به مقام سوم مشترک دست یافت.
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