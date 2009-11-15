به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت‎های یک نفره مسابقات بین‎المللی بدمینتون آفریقای جنوبی در بخش مردان، امروز (یکشنبه) با پیروزی علی شاه‎حسینی مقابل محمدرضا خردمندی در "دوربان" آفریقای جنوبی به پایان رسید.

شاه‏حسینی که در مرحله نیمه‎نهایی نیز محمدرضا خانجانی را از پیش رو برداشته بود، با کسب پیروزی در دیدار امروز صاحب مدال طلا شد و خردمندی به عنوان نایب قهرمانی و مدال طلا دست یافت.

اما پیش از شاه‏حسینی و خردمندی، تیم اعزامی بدمینتون کشورمان توسط محمدرضا خانجانی صاحب مدال برنز شده بود. این نماینده کشورمان شب گذشته با بدمینتون بازی از اسکاتلند به مقام سوم مشترک دست یافت.