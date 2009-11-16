نوشیدن آب حملات دردهای روماتیسمی را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی بوستون با انتشار یک آگهی روی گوگل از 500 بیمار مبتلا به نقرس خواستند که بدون حرکت از مقابل صفحه نمایشگر رایانه خود در این تحقیق شرکت کنند.

داوطلبان باید خلاصله ای از دردهای نقرسی سال گذشته خود را تعریف کرده و یک کپی از کارت پزشکی خود را برای محققان ارسال می کردند از داوطلبان خواسته شد که حداکثر تا دو روز پس از یک حمله درد روماتیسمی به سایت تحقیق مراجعه کنند و به یک سری از سئوالات محققان درباره اینکه بیمار 24 ساعت قبل از بروز حمله چه غذایی خورده و چه مایعاتی نوشیده است، پاسخ دهند.

نتایج این تحقیقات که در اجلاس سالانه کالج روماتیسم شناسی آمریکا در فیلادلفیا ارائه و در موتور جستجوی گوگل نیز منتشر شد نشان داد که خطر بروز حملات برای کسانی که آب بیشتری می نوشند تاحد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. برای مثال در کسی که بین 5 تا 8 لیوان آب در روز می نوشد خطر حمله نسبت به کسی که یک لیوان آب می نوشد 40 درصد کاهش می یابد.

براساس گزارش مد پیج تودی، همچنین این دانشمندان از 16 داوطلب خواستند که به جای آب شیر بنوشند به گفته این محققان، در اثر حملات روماتیسمی سطح اسید اوریک 10 درصد افزایش یافته که با نوشیدن شیر بدون چربی سطح این اسید 10 درصد کاهش می یابد.