به گزارش خبرنگار مهر، خزایی در ادامه نشست رسانه‌ای چهارمین جشنواره فیلم کوثر گفت: در سال‌های اخیر سینماگران و فیلمسازان ما به دودسته تقسیم شده‌اند، دسته اول فیلمسازان بازیگران صاحب خرد سبک واندیشه که حاضر به ساخت و یا همکاری با تولید آثار سطحی نمی‌شوند که این افراد شایسته تقدیر هستند.

وی افزود: دسته دوم دوستانی هستند که با هدف کسب منفعت اقتصادی و بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی جامعه و تاثیر‌گذاری سینما بر افکار عمومی اقدام به ساخت فیلم می‌کنند و مشخص نسبت به چه قیمتی چنین ضربه سهمگینی را بر پیکره سینما و جامعه وارد می کنند.

این تهیه کننده ادامه داد: علی‌رغم فیلم‌های خانوادگی از جمله پرفروش‌ترین فیلم‌ها محسوب می‌شود و 60 درصد مخاطبان فیلم‌های ما را بانوان تشکیل می‌دهند، نقش زن در سینمای ایران در سال‌های اخیر به مباحث سطحی ازدواج و رابطه‌هایی که وجود دارد خلاصه شده است و توجهی به نقش اصلی زنان در جامعه و حضورآنها در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصاد، فرهنگی و سیاسی نمی‌شود و این امر موجب رنجش افراد فرهیخته و فرهنگی را فراهم کرده است.

خزاعی گفت: دیروز بحث جنگ و دفاع مقدس بود و امروز جنگ نرمی در حال رخداد است، دیروز سلاحی نظامی در دست بود و امروز سلاح رسانه، سینما و تکنولوژی است و بحث شبیخون و تهاجم فرهنگی واژه غریبی نیست. فرهنگ ما در سال‌های اخیر دستخوش تهاجم فرهنگی شده است و خودمان در داخل کشور بطور ناآگاهانه به این جنگ روانی دامن می‌زنیم.

وی تاکید کرد: امروزه از طریق بایدها و نبایدها و دستورالعمل‌ها نمی‌توانیم موجب ترویج موضوعی را فراهم کنیم زیرا این امر تنها موجب پوشش ظاهری مسائل و مشکلات شده و اندیشه‌ها تغییری نمی‌کند، به طور مثال صدور بخش‌نامه برای پوشش در آثار صداو سیما تنها پاک کردن صورت مسئله است و تاثیری بر اندیشه‌های رایج در جامعه نمی‌کند.

دبیر جشنواره کوثر ادامه داد: برای رفع موانع و ارتقا امور فرهنگی باید تولید آثار فاخر و ارزشمند را در دستور کار خود قرار دهیم و شرایط لازم برای حضور کارشناسان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را در مراکز فرهنگی فراهم کنیم. در چنین شرایطی اگر بودجه مناسب در اختیار سینما قرار گیرد موجب رشد و ارتقا امور فرهنگی در کشور فراهم می‌شود.

خزاعی افزود: پایه‌های خانواده‌ها در سال‌های اخیر سست شده است و نمی‌‌توان به راحتی از این معضل گذشت. در جامعه ایرانی و اسلامی الگوهای رفتاری بسیاری داریم و چنانچه این الگوهای رفتاری به سینمای ما راه یابد تاثیر فراوانی بر نگرش و رفتار مردم جامعه دارد.

وی در پایان گفت: امیدواریم برپایی جشنواره فیلم کوثربا اهداف و ملاک های مشخص علاوه بر تعیین جایگاه فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه با کمک مدیران سینمایی گامی در جهت ارتقا امور فرهنگی سینمای ایران بردارد و در هر دوره شاهد برپایی باشکوه این جشنواره و دستیابی به اهداف ارزشمند برگزارکنندگان آن باشیم.