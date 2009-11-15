اقدام ساتا فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بازرگانی در اطلاعیه ای با اشاره به انعکاس اخباری مبنی بر انتصاب عباس قلی‌زاده به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، اعلام کرد این حکم وجاهت قانونی ندارد، زیرا قلی زاده از پرسنل وزارت بازرگانی است و صدور هرگونه حکمی برای بدون هماهنگی معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی وجاهت قانونی ندارد.

معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی روز گذشته پایان ماموریت عباس قلی‌زاده در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی را اعلام کرده است که براین اساس، وی باید خود را برای ادامه خدمت در مجموعه وزارت بازرگانی به معاونت مربوطه معرفی کند.

وزارت بازرگانی تصریح کرد: همچنین از مجموعه ساتا و نیروهای مسلح انتظار می‌رود قانون را مبنای فعالیت‌های خود قرار داده و از فعالیت‌هایی که مبنای قانونی ندارد پرهیز کند.

وزیر بازرگانی در حالی کاظم اکبرپور را به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی منصوب کرده که با حکم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، عباس قلی زاده نیز به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شده است.