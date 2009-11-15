تحقق برنامه سند چشم انداز، نیازمند تعیین قیمتهای واقعی کالاهاست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل عباسچیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون 30 درصد اقشار مرفه جامعه از 70 درصد یارانه ‌ها استفاده می ‌کنند که در طرح تحول اقتصادی پیش‌ بینی شده است که استفاده 30 درصدی از یارانه‌ها توسط 70 درصد جامعه به 60 درصد افزایش پیدا کند و به نوعی اقشار مرفه کمتر از یارانه ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: نرخ رشد مصرف کشورمان بیش از همه کشورهاست که این امر، یک وضعیت نابسامان اقتصادی را به وجود آورده است، به گونه ای که دهک دهم جامعه 32 برابر دهک اول از یارانه‌ها استفاده می‌کنند که این امر، با عدالت سازگار نیست.

عباسچیان با بیان اینکه با وضعیت فعلی تا دو یا سه سال آینده کل بودجه دولت باید صرف یارانه‌ها شود که این امر امکانپذیر نیست، افزود: تخصیص کنونی یارانه‌های چند ایراد اساسی دارد، به گونه ای که یکی از این ایرادها، عدم شناسایی افراد کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه است که این امر موجب شده تا یارانه‌ها به صورت عمومی توزیع شود و افراد مرفه بیشترین استفاده را از این امر ببرند.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان زنجان با اشاره به اینکه عدالت اجتماعی حکم می ‌کند که یارانه به افراد کم درآمد جامعه اختصاص پیدا کند، ادامه داد: عدم توزیع مناسب یارانه‌ ها در کشور سبب شده است 70 درصد از مردم فقط از 30 درصد یارانه‌ها استفاده کنند.

عباسچیان با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی دولت باید با عزم دولت و مردم به پیش برود، گفت: تا زمانی که اجماعی برای اجرای یک برنامه نباشد، بهترین طرحها نیز با شکست مواجه می‌شوند.

