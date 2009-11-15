به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد هیئت ارزیابی متون، از بین 340 نمایشنامه رسیده به دبیرخانه در بخش مسابقه بین‌الملل 149 نمایشنامه را برای مرحله بازبینی معرفی کرد.

هیئت ارزیابی متشکل از محمد باقر قهرمانی، رحمت امینی، نیما دهقان، شهرام کرمی و حمیدرضا آذرنگ 69 نمایشنامه از هشت دانشگاه تئاتری کشور را به طور قطع و 80 نمایشنامه را نیز مشروط به بازنویسی و بازبینی اعلام کردد. فهرست کامل آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه بین‌الملل به تفکیک دانشگاه در سایت دبیرخانه دائمی جشنواره به آدرس iifut.net .www در بخش شرکت کنندگان درج شده است.

بر اساس این فهرست دانشگاههای آزاد اراک، آزاد بوشهر، تربیت مدرس، آزاد تنکابن، تهران، سوره، سینما تئاتر، شیراز، نبی اکرم تبریز و دانشگاه آزاد هنرو معماری در این بخش حضور دارند. مهلت ارسال آثار به بخش رادیویی جشنواره سیزدهم نیز به دلیل استقبال گسترده دانشگاهیان تا 30 آبان تمدید شده و علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا 30 آبان به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.