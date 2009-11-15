نابودی 29 باند قاچاق انسان در تهران/ بدهی 70 میلیونی یک بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا علیپور روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در 6 ماهه امسال 21 هزار و 110 تن از اتباع غیرمجاز در پایتخت توسط پلیس امنیت جمع‌آوری شدند که از این تعداد 19 هزار و 120 تن طرد و به مابقی افراد نیز فرصتی داده شد تا مدارک اقامتی آنها بررسی شود.

این مقام ارشد در نیروی انتظامی در رابطه با چگونگی حضور و اشتغال اتباع خارجی در پایتخت اظهارداشت: اتباع خارجی که وارد ایران می‌شوند باید پس از اخذ ویزای کار از طریق کارفرمای مربوطه در وزارت کار پروانه اشتغال دریافت کنند و چنانچه بدون پروانه اشتغال به کار شوند، طبق ماده 120 و 181 با کارفرمایان متخلف آنها برخورد می شود.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ ادامه داد: اتباع خارجی شاغل در کشور باید در زمان خروج از ایران با وزارت کار تسویه حساب و گذرنامه خود را در اداره اتباع خارجی پلیس ایران ممهور کرده و سپس ایران را ترک کنند.

سردار علیپورگفت: بیش از 14 هزار تن از اتباع خارجی در پایتخت اقامت قانونی دارند و با داشتن پروانه اشتغال به کار دارای تابعیت ایران هستند.

وی از متلاشی شدن 29 باند قاچاق انسان در شش ماهه اول امسال خبر داد و افزود: 183 نفر از کسانیکه در این زمینه فعال بودند توسط پلیس دستگیر شده اند. همچنین 98 درصد از افراد دستگیر شده از اتباع افغان و مابقی پاکستانی بودند.

سردار علیپور در رابطه با موضوع گرفتن مدارک بازیکن نیجریه تیم فوتبال کاوه تهران نیز اظهار کرد: این فرد در 20 شهریور سال 80 با ارائه پروانه اشتغال به کار در ایران رسماً وارد کشور شد و به عنوان ورزشکار اقامت یک ساله دریافت کرد.

وی ادامه داد: پس از ابطال پروانه اقامت وی، به استناد داشتن همسر ایرانی، این پروانه مجددا در 25 بهمن 83 تجدید شد و این بازیکن در دوم آذرماه سال 85 با باشگاه کاوه تهران به عنوان بازیکن وارد مذاکرده شد.

سردار علیپور با اشاره به این که بدهی این بازیکن در سال 86 به 28 میلیون و 500 هزار تومان رسید، افزود: براین اساس پرونده‌ای در دادسرای ناحیه 16 تشکیل و مورد پیگیری قرار گرفته است.

سردار علیپور با بیان این که طبق قانون هر روز اقامت غیرمجاز مبلغ 30 هزارتومان جریمه دارد، افزود: بر این اساس بدهی این بازیکن تاکنون به 70 میلیون تومان رسیده این در حالیست که این تبعه خارجی خود را از ماموران مخفی کرده است.

وی تصریح کرد: مدارک این بازیکن از سوی پلیس امنیت تهران اخذ نشده، بلکه از سوی باشگاه کاوه برای پیگیری اقامت او بوده که به وازرت کار تحویل داده شده است.

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ، رانندگی کردن اتباع غیرمجاز خارجی را از جمله مشکلات موجود در پایتخت عنوان کرد و افزود: طبق ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کسی که بدون گواهینامه رانندگی کند به حبس و جزای قانونی محکوم می‌شود و هر کسی که گواهینامه خود را در اختیار کسانی که گواهی ندارند قرار دهد این اقدام جرم محسوب شده و متخلفان مجازات خواهند شد.

وی با اشاره به افزایش رانندگی غیرمجاز اتباع خارجی در تهران، افزود: پلیس در این رابطه با 128 تن از اتباع افغان که اقدام به رانندگی کرده بودند برخورد و کار‌تهای اقامتی این افراد را ابطال و نسبت به طرد آ‌نها از کشور اقدام کرده است.

سردار علیپور در رابطه با برخوردهای پلیس در روز 13 آبان تاکید کرد: پلیس به هیچ جناحی وابسته نیست و اقدامات خود را طبق قانون و بر اساس ماموریتهای محوله انجام می‌دهد.

دو شب پیش نیز برخی اراذل و اوباش منطقه هاشمی اقدام به خودنمایی کردند که با برخورد قاطع پلیس مواجه شده و دستگیر شدند سردار علیپور

وی با اشاره به شایعاتی مبنی بر بازداشت تعدادی از افرادی که در روز 13 آبان به بازداشتگاه خورین انتقال داده شده اند گفت: چنین چیزی کذب است و ضرورتی ندارد که متخلفان و آشوبگران را به زندان خورین ورامین منتقل کنند در حالی که این منطقه در حیطه حوزه قضایی و انتظامی تهران بزرگ نیست.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در ادامه درباره اراذل و اوباش و جمع آموری آنها اعلام کرد: 650 نفر از اراذل و اوباش تهران تحت کنترل پلیس امنیت عمومی تهران هستند.

وی اظهار داشت: اراذل و اوباش نباید احساس امنیت کنند و هیچگاه از دست پلیس آسوده نباید باشند.

سردار علیپور تاکید کرد: اراذل و اوباش گمان نکنند که با توجه به شرایط فعلی می‌توانند عرض اندام کرده و اقداماتشان را از سر بگیرند. مطمئنا برخوردهای تلخ پلیس با آنها ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: اراذل و اوباش سطح‌بندی شده و تحت کنترل هستند. دو شب پیش نیز برخی اراذل و اوباش منطقه هاشمی اقدام به خودنمایی کردند که با برخورد قاطع پلیس مواجه شده و دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران گفت: در حادثه کهریزک نیز تخلف انفرادی روی داده و این حادثه سازمانی نبوده است. متخلفین نیز توسط دستگاه قضایی محاکمه خواهند شد.

سردار علیپور افزود: پلیس خود را موظف به رعایت حقوق شهروندی می‌داند اما برخی شانتاژهای سیاسی نباید موجب تضعیف پلیس شود. موضوعات سیاسی تاثیری در اقدامات پلیس ندارد و نیروهای خدمتگزار پلیس برای حراست از حقوق مردم آمادگی کامل دارند.