آیین نامه مدیریت بحران در فصل زمستان به شهرداریها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمودی با اشاره به آمادگی کلیه سازمانها، دستگاههای اجرایی، راهدارخانه ها، اورژانس، هلال احمر و شهرداریها به خصوص شهرداریهای حوزه شمال استان تهران برای مقابله با بحرانهای ناشی از برف، یخبندان و بهمن افزود: راهدارخانه های استان تهران در سال جاری علاوه بر تجهیز و تکمیل ماشین آلات مورد نیاز سالنهای چند منظوره ای برای دپوی امکانات و ماشین آلات و همچنین اسکان موقت در نظر گرفته اند.

محمودی تصریح کرد: با توجه به آمادگی سیستمهای اورژانس و هلال احمر در سال جاری برای امداد در کوهستانهای استان تهران نگرانی نخواهیم داشت.

مدیرکل دفتربازسازی و حوادث غیرمترقبه استان تهران در همایش مدیریت بحران درفصل زمستان به خصوص در برابر حوادث برق و بهمن در استان تهران گفت: با توجه به پیش بینیهای انجام شده و تهیه ماشین آلات مخصوص، بازگشایی جاده هایی که دچار برف سنگین و بهمن شده است با سرعت بیشتری نسبت به سالهای گذشته انجام می گیرد.

محمودی با ذکر اینکه کوهنوردان و علاقمندان به طبیعت در فصل زمستان قبل از حرکت حتماً از وضعیت جوی مقصد خود از طریق سایتهای رسمی هواشناسی مطلع شوند اظهار داشت: تمامی شهروندان به خصوص شهروندانی که در زمستان از جاده های برفگیر تردد می کنند از هم اینک نسبت به تجهیز امکانات خودرو اعم از لاستیک یخ شکن، زنجیر چرخ، بخاری خودرو و دیگر امکانات مورد نیاز اقدام کنند.

وی یادآور شد: رانندگان در هنگام وروده جاده های برف گیر حتماً نسبت به کافی بودن سوخت خودرو خود مطمئن باشند.

محمودی با تاکید بر این که باید با رویکرد علمی به پدیده بهمن نگریسته شود یادآور شد: درصددیم تا با استفاده از دانش اساتید و کارشناسان بتوانیم از بهمن های با خسارت بالا جلوگیری کرده و با تمهیداتی از شدت خسارات آن بکاهیم.

وی از برگزاری همایشها و سمینارهایی با موضوع مدیریت بحران در زمان بهمن و کاهش خسارات این پدیده به شکل بین المللی و با حضور اساتید با تجربه از کشورهایی که در این زمینه تجربه فراوانی دارند در آینده ای نزدیک خبر داد.