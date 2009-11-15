بیمه بافندگان فرش در انتظار تصویب اعتبار 100 میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فرجی امروز در یک نشست خبری گفت: لایحه بیمه بافندگان در مجلس و دولت به تصویب رسید اما اجرای آن نیازمند بودجه 100 میلیارد تومانی است که امید می‌رود این میزان اعتبار در متمم بودجه سال جاری لحاظ شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: این طرح در مجلس شورای اسلامی و دولت به تصویب رسیده است که امید می‌رود اعتبار مورد نیاز این طرح در متمم بودجه سال جاری دیده شده و اجرایی شود که در صورت اجرایی نشدن این طرح در سال جاری به طور قطع اعتبار بیمه قالی بافان در بودجه 89 لحاظ خواهد شد.

وی اعتبار مورد نیاز این طرح را در مرحله اول 100 میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح 200 هزار نفر قالیباف تحت پوشش بیمه درمانی، بازنشستگی و بیکاری قرار می‌گیرند.

فرجی گفت: در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار بافنده در کشور وجود دارد که 70 درصد آنان به صورت تمام‌وقت مشغول به بافت قالی هستند.

وی از رشد 6/1 درصدی صادرات فرش در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: میزان صادرات در سال 87 در حدود 180 میلیون دلار بوده که این میزان در سال‌ جاری به 182میلیون و 400 هزار دلار دلار افزایش یافته است.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی از رشد صادرات در نیمه دوم سال جاری، خاطرنشان کرد: با قوی‌تر شدن ارزش یورو نسبت به ریال و همچنین حضور در نمایشگاه‌های لبنان، مسکو، آمریکا، آلمان و دیگر نمایشگاه‌های خارج از کشور میزان صادرات در 6 ماهه‌ی دوم سال جاری نسبت به نیمه اول سال جاری بهبود خواهد یافت.

وی در خصوص واردات فرش دستبافت اظهار داشت: واردات فرش با تعرفه را 50 درصد به کشور آزاد است. فرجی گفت: به منظور افزایش سطح توانایی رنگرزان، تولید براساس خواسته و نیاز مشتریان و تطبیق طرح‌ها با سلایق، 30 الی 40 هزار نفر از بافندگان کشور در دوره‌های آموزش به‌بافی شرکت کردند.