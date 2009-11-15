9 نمایشگاه کتاب در غرب استان تهران گشایش یافت

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از 9 نمایشگاه کتاب مذکور چهار نمایشگاه در کلانشهر کرج و پنج نمایشگاه در نظرآباد و هشتگرد برپا شده است.

وی افزود: دانش آموزان و دانشجویان و سایر اقشار می توانند با مراجعه به این نمایشگاه ها کتابهای مورد نیاز خود را با تخفیف ویژه ای خریداری کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده که در یک روز از هفته کتاب و کتاب خوانی کتابخانه های عمومی در سطح شهرستانهای غرب استان تهران مراجعه کنندگان را به طور رایگان ثبت نام کنند.

محسنی بیان داشت: برگزاری گردهمایی کتابداران غرب استان تهران، تجلیل از خادمان عرصه کتاب و کتابداران نمونه و شرکت کتابداران در نمازهای جمعه از جمله برنامه های اجرایی در هفته کتاب است.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی غرب استان تهران با اشاره به این مطلب که تمامی شهرداری موظف هستند که نیم درصد درآمد خود را به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کنند، عنوان کرد: هم اکنون در برخی از شهرستانها شهرداریها این اقدام را انجام نمی دهند و مطالبات ما به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: در این راستا با عدم پرداخت نیم درصد شهرداری ها در بخش پرداخت حقوق و حق الزحمه پرسنل مشکلاتی به وجود آمده است.

این مسئول از اجرای طرح "کتاب من" در این منطقه خبر داد و یادآور شد: در اجرای این طرح افرادی که به کتابخانه های عمومی مراجعه و کتاب مورد نظر خود را جستجو می کنند، در صورتی که آن کتاب در کتابخانه وجود نداشت، طی تقاضای فرد به کتابخانه ظرف 72 ساعت کتابهای مورد نظر خریداری و در اختیار افراد قرار می گیرد.