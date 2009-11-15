عملیات نصب پایه دومین سکوی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، این پایه سکو در فاصله 105 کیلومتری از ساحل عسلویه در عمق 73 متری آبهای خلیج فارس نصب می شود.
بر پایه این گزارش این پایه سکو بیش از هزار و 750 تن وزن دارد و در مدت 25 روز نصب خواهد شد، در آذرماه سال جاری، عملیات ساخت عرشه های چهار سکوی این طرح در بندر خرمشهر، آغاز می شود.
طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوی شامل چهار سکوی گازی هر یک با ظرفیت تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز است.
هر یک از پایه های سکوهای این فازها با ارتفاع 80 متر از فولاد مخصوص در کارگاه ساحلی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و با نظارت مستقیم شرکت نفت و گاز پارس با هزینه ای حدود 40 میلیون دلار ساخته شده است.
پس پایان یافتن عملیات بارگیری و انجام فرآیند انتقال و نصب پایه سکو، در آینده نزدیک دکل حفاری روی آن مستقر و عملیات حفاری چاه های تولیدی فازهای 17 و 18 آغاز می شود.
طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون تن اتان و یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (پروپان و بوتان LPG ) انجام می شود.
تاسیسات فراساحلی این طرح نیز در فاصله 105 کیلومتری از ساحل عسلویه ساخته و نصب می شود و شامل چهار سکوی دریایی، 44 حلقه چاه، دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول 105 کیلومتر، دو رشته خط لوله 29 کیلومتری 18 و 20 اینچ و دو خط لوله 4.5 اینچ انتقال محلول گلایکول است.
برپایه این گزارش پیشرفت فیزیکی این فازها در مجموع از 34 درصد فراتر رفته است.
اجرای پروژه چهار میلیارد و 250 میلیون دلاری طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار شده است.
شرکت نفت و گاز پارس، مسئولیت توسعه میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی را در خلیج فارس بر عهده دارد.
