عملیات نصب پایه دومین سکوی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، این پایه سکو در فاصله 105 کیلومتری از ساحل عسلویه در عمق 73 متری آبهای خلیج فارس نصب می شود .

بر پایه این گزارش این پایه سکو بیش از هزار و 750 تن وزن دارد و در مدت 25 روز نصب خواهد شد، در آذرماه سال جاری، عملیات ساخت عرشه های چهار سکوی این طرح در بندر خرمشهر، آغاز می ‌شود .

طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوی شامل چهار سکوی گازی هر یک با ظرفیت تولید روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز است .

هر یک از پایه های سکوهای این فازها با ارتفاع 80 متر از فولاد مخصوص در کارگاه ساحلی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و با نظارت مستقیم شرکت نفت و گاز پارس با هزینه ای حدود 40 میلیون دلار ساخته شده است .

پس پایان یافتن عملیات بارگیری‌ و انجام فرآیند انتقال و نصب پایه سکو، در آینده نزدیک دکل حفاری روی آن مستقر و عملیات حفاری چاه‌ های تولیدی فازهای 17 و 18 آغاز می ‌شود .

طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد و تولید سالانه یک میلیون تن اتان و یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع (پروپان و بوتان LPG ) انجام می‌ شود .

تاسیسات فراساحلی این طرح نیز در فاصله 105 کیلومتری از ساحل عسلویه ساخته و نصب می ‌شود و شامل چهار سکوی دریایی، 44 حلقه چاه‌، دو رشته خط لوله 32 اینچ دریایی انتقال گاز به طول 105 کیلومتر، دو رشته خط لوله 29 کیلومتری 18 و 20 اینچ و دو خط لوله 4.5 اینچ انتقال محلول گلایکول است .

برپایه این گزارش پیشرفت فیزیکی این فازها در مجموع از 34 درصد فراتر رفته است .

اجرای پروژه چهار میلیارد و 250 میلیون دلاری طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی ایران‌، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار شده است .

شرکت نفت و گاز پارس، مسئولیت توسعه میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی را در خلیج فارس بر عهده دارد.