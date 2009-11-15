نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی در تقویم نمایشگاهی تثبیت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارشاد که صبح امروز یکشنبه در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی تهران سخن ‌می‌گفت یادآور شد: جای خوشبختی و خرسندی است که هرساله شاهد برگزاری بهتر این گونه نمایشگاهها به لحاظ رشد و توسعه کمی و کیفی هستیم.

وی افزود: این مسئله در بخش تعداد عناوین ارائه شده، تعداد ناشران، فضای نمایشگاهی و تعداد مخاطبان نمود پیدا می کند و بیانگر این است که نمایشگاه کتب کاربردی، جای خود را در تقویم فرهنگی دانشگاهیان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیدا کرده که نشان می دهد بخش غیر دولتی در ارائه خدمات در این زمینه توفیق خوبی داشته است .

حسینی عنوان کرد: نگاه دولت در عرصه فرهنگ و هنر و همه زمینه ها این است که بار تصدیگری از دوش دولت برداشته شود و تنها حمایت، نظارت و سیاستگذاری کلان در حیطه اختیارات دولت باشد که در این صورت کارها به شکل بهتری انجام خواهد شد.



وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش ضمن اعلام حمایت این وزارتخانه از انجمن فرهنگی ناشران بین المللی در برگزاری نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی و با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلان قانون برنامه پنجم که در حال حاضر در دولت نهادینه شده و آماده اجراست گفت: در این ابلاغ تاکید شده است که برای بیست درصد از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی، امکان ورود به تحصیلات تکمیلی و مقطع کارشناسی ارشد و دکترا فراهم شود که این امر نیازمند انجام اقدامات گسترده ای است که یکی از آنها در بحث کتب کاربردی و دانشگاهی است تا منابع لازم در حوزه های علوم پایه، فنی، پزشکی، هنر وسایر رشته ها فراهم شود. ضمن اینکه تاکید ما بر این است که استادان داخلی، کتابهایی را خصوصاً در حوزه علوم انسانی تولید کنند تا بتوانیم از منابع ارزنده ای که در این زمینه داریم، بهره مند شویم.



حسینی با اشاره به اهداف ارتقای علمی کشور در سند چشم انداز تصریح کرد: دستیابی به اهدافی که در سند چشم انداز ترسیم شده و کسب جایگاه اول در منطقه از منظر علمی، فناوری و اقتصادی است نیازمند عزم و اراده جدی است.



وی ضمن تاکید بر حضور فعال در عرصه جهانی در بخش نشر و کتاب گفت: ما آثار ارزشمندی داریم که قابلیت مطرح شدن در دنیا را دارند و باید کمک کنیم تا این اتفاق رخ دهد و مباحثی همچون معافیتهای گمرکی، تسهیلات ویژه بانکی، تخفیفات تبلیغاتی و سایر مسایل مرتبط، مرتفع شود.



حسینی در خاتمه سخنانش با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت دهم از برنامه های حمایتی دولت در بخش چاپ و نشر کتاب خبر داد و از برگزاری نشستهای علمی و تخصصی و برگزاری روز نشر بین الملل در حاشیه نمایشگاه امسال ابراز خرسندی کرد.