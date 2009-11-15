به گزارش خبرنگار مهر در هشتگرد، مرضیه وحید دستجردی در بازدید سرزده از بیمارستان امام جعفر صادق (ع) ساوجبلاغ اظهار داشت: بیمارستان 98 تختخوابی هشتگرد با بخشهای مختلف تخصصی و درمان می‌تواند در آینده خدمات پزشکی و درمانی را به صورت شایسته به مردم این شهرستان و مناطق اطراف ارائه دهد.

وی اضافه کرد: اختصاص اعتبار برای تکمیل این طرح مهم و اساسی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد تا از محل‌ و ردیف‌های مختلف بودجه بهداشتی ـ درمانی کشور این بیمارستان تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وحید دستجردی ابراز امیدواری کرد که با توجه به تلاش‌های در حال انجام، پروژه بیمارستان 98 تختخوابی هشتگرد تا پایان امسال تکمیل، تجهیز و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی در ادامه به فروکش کردن موج اول آنفلوآنزا در کشور اشاره و اعلام کرد: با رعایت اصول بهداشتی از سوی مردم و اطلاع رسانی گسترده رسانه‌ها و دستگاه‌های بهداشتی موج اول این بیماری رو به افول است و شمار مبتلایان و تلفات این بیماری در کشور نسبت به مبتلایان دیگر کشورها بسیار ناچیز است.

وی اضافه کرد: تاکنون 2 هزار و 662 آزمایش مثبت آنفلوآنزای نوع آ در کشور گزارش شده و از این تعداد متأسفانه 50 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

این مسئول با اعلام اینکه موج دوم این بیماری طبق پیش‌ بینی‌ها دو تا سه ماه آینده در کشور آغاز می‌شود بر رعایت کامل نکات بهداشتی از سوی مردم تأکید کرد.

وی ابراز امید واری کرد تا با رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم، موج دوم این بیماری نیز با کمترین مبتلا و تلفات گذر کند.

وزیر بهداشت و درمان در ادامه به روند ساخت بیمارستان جدید امام جعفر صادق (ع) ساوجبلاغ که جایگزین بیمارستان فعلی خواهد شد اشاره کرد و اظهار داشت: فضای بیمارستان امام جعفر صادق (ع) فضایی غیر استاندارد وفاقد مشخصات بیمارستانی بوده و به رغم داشتن کادر خوب بیمارستانی و پزشکی این بیمارستان نمی‌ تواند خدمات لازم و شایسته را به بیماران خود بدهد.

دستجردی افزود: این بیمارستان در گذشته ساختمان حوزه علمیه ساوجبلاغ بوده و در آن زمان به دلیل شرایط خاص و مقطعی جهت کاربری بیمارستانی تجهیز و مورد استفاده قرار گرفته است.

وی در ادامه به روند ساخت بیمارستان جدید و جایگزین اشاره کرد و گفت: بیمارستان جدید و جایگزین با استفاده از اعتبارات دولتی و کمک خیری در ساوجبلاغ احداث شده و با 85 درصد پبشرفت فیزیکی در آستانه تکمیل و تجهیز قرار دارد.

وی درباره تأمین کادر پزشکی متخصص بیمارستان که از دغدغه‌های مردم در شهرستان‌ها است، گفت: همه کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان امام جعفر صادق (ع) ساوجبلاغ به بیمارستان جدید منتقل خواهند شد و بقیه تخصصهای مورد نیاز نیز از طریق دانشگاه علوم پزشکی ایران تأمین خواهد شد تا نگرانی‌های مردم در این بخش به طور کامل برطرف شود.