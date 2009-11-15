استان تهران یک ششم استاندارد آب کشور را در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کیارشی در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران که به طور مشترک با کمیته آب و کشاورزی شهرستان ری در فرمانداری این شهرستان تشکیل شده بود، گفت: علیرغم مشکلات تامین آب شرب و کشاورزی در تمامی شهرستانهای استان تهران، از سالهای طولانی و قبل تامین آب در جنوب تهران دارای مشکلات مضاعفی است.

کیارشی آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، بالا بودن آبهای زیرزمینی در شرق شهرستان ری، آبیاری برخی از مزارع شهرستان با آبهای آلوده، سرریز شدن آبهای سطحی و فاضلاب شهر تهران به منطقه جنوب تهران را از جمله مشکلات دیرینه این منطقه برشمرد و افزود: رفع فوری و کوتاه مدت آبرسانی به شهرستان ری نیازمند سیاستگذاری و استقرار مدیرت چرخه آب است که متاسفانه با کندی مواجه است.

وی اتمام طرح مطالعات ساماندهی آبهای جنوب تهران توسط مدیریت منابع آب منطقه ری یک خبر بسیار مسرت بخش خواند و گفت: شرکت آب منطقه ای استان تهران نتایج این مطالعات را پس از سال های انتظار در آبانماه سال جاری ارایه خواهد کرد.

رئیس کارگروه آب و کشاورزی استان تهران از اختصاص 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات خشکسالی به شهرستان ری خبر داد و تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برای سال جاری از محل اعتبارات استانی یک میلیارد و 350 میلیون تومان به شهرستان ری اختصاص داده است. ضمن آنکه 460 میلیون تومان نیز براساس تصمیم جلسه برای قنوات و انتقال آبهای سطحی این شهرستان اختصاص می یابد.

کیارشی استفاده برخی از کشاورزان از آبهای آلوده در آبیاری مزارع شهرستان را یک معضل قدیمی منطقه برشمرد و با تاکید بر تامین آب سالم برای کشاورزان، اظهار داشت: براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده می توان از کشتهای جایگزین، زراعت چوب، کشت گلهای زینتی و کشتهای گلخانه ای با فرهنگ سازی و بسترسازی مناسب در این گونه مزارع استفاده کرد.

وی خواستار تشدید برخورد با کشاورزان خاطی از طریق مقامات قضایی و فرمانداری شهرستان ری و تخریب تمامی مزارعی شد که با آبهای آلوده اقدام به آبیاری می کنند.